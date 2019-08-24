هل يشارك نيمار في مباراة باريس سان جيرمان ضد تولوز؟.. توخيل يجيب

حسم توماس توخيل، مدرب باريس سان جيرمان، مسألة مشاركة لاعبه البرازيلي نيمار داسيلفا في مباراة الفريق ضد تولوز، غدًا الأحد، في مباراة الجولة الثالثة من بطولة الدوري الفرنسي، على ملعب ”حديقة الأمراء“.

وبسؤاله عن أسباب رغبة نيمار في الرحيل، رد توخيل، في مؤتمر صحفي: ”سواء تفهمنا أسبابه أم لا، فلا داع لهذا السؤال، بل يجب أن نتأقلم على الوضع الحالي، فالعلاقة بيني وبين لاعبي الفريق مبنية على الثقة“.

وأكد المدرب الألماني أن الفريق متأثر بالأزمة الأخيرة التي تبعد اللاعب البرازيلي عن المشاركة في المباريات، مضيفًا: ”بالتأكيد الوضع الحالي لا يخدمنا، فالكل يعلم أن تواجد نيمار من عدمه يترك أثرًا كبيرًا“.

وأشار المدير الفني لسان جيرمان: ”الوضع الحالي أشبه بغياب نيمار للإصابة، وبالطبع هذا الأمر لا يعد الأفضل سواء للنادي أو للفريق“.

وشدد على أن موقف نيمار غير واضح قبل مواجهة تولوز، غدًا الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي.

وقال: ”الموقف حاليًا بين نيمار وإدارة النادي غير واضح، وإذا لم يكن كذلك غدًا فلن يلعب“.

وأضاف: ”نيمار تدرب طوال الأسبوع مع المجموعة، وظهر بحالة جيدة جدًا، وأبدى استعداده على المستوى البدني للمشاركة“.

وعن إمكانية استمرار نيمار مع الفريق حال مشاركته غدًا، أجاب: ”لا أعرف، عليكم أن تسألوا ليوناردو المدير الرياضي أو إدارة النادي“.

وأردف: ”كما قلت لكم، موقفه من المشاركة يحتاج إلى توضيح من الإدارة“.

ويتفاوض باريس سان جيرمان في الوقت الحالي مع ناديي برشلونة وريال مدريد لرحيل نيمار عن النادي قبل نهاية الميركاتو الصيفي الحالي.

في سياق آخر، انتقل توماس توخيل لانتقاد لاعب الوسط الإيطالي ماركو فيراتي بطريقة ساخرة، موضحًا: ”بإمكانه أن يسجل المزيد من الأهداف، ولكنه لم ينجح في ذلك، فهو يحاول ويتدرب يوميًا لتحسين هذه الميزة، لكنه لم يحرز أهدافًا، لذا سنركز على تميزه في التدريبات“.

وتابع: ”فيراتي يتمتع بقلب كبير، فهو دائمًا يفكر في زملائه، لذا فإن تواجده مهم للغاية“.