بروسيا دورتموند يقلب الطاولة على كولن في الدوري الألماني (فيديو)

انتزع بروسيا دورتموند فوزًا مثيرًا على مضيفه كولن 3/1، الجمعة، في إطار منافسات الجولة الثانية من الدوري الألماني، على ملعب راين إينرجي ستاديون.

وأشعل كولن المباراة بعدما سجل له دومينيك دريكسلر الهد الأول في الدقيقة 29، بعدما استغل ركلة ركنية نُفذت بإتقان.

وتعادل بروسيا دورتموند في الدقيقة 70، عبر جادون سانشو، بعدما سدد كرة ارتطمت في الدفاع وتحولت إلى ركنية، لتنفذ على الفور قبل أن تصله من جديد، ليطلق تسديدة يسارية سكنت الشباك.

وتقدم أشرف حكيمي لبروسيا دورتموند بهدف من ضربة رأس في الدقيقة 86، بعدما ارتقى لكرة عرضية أرسلها لوكاس بيشتشيك.

وشن بروسيا دورتموند هجمة مرتدة سريعة في اللحظات الأخيرة من المباراة، بدأها حكيمي قبل أن تصل إلى سانشو، الذي وصل إلى منطقة الجزاء، ليمرر الكرة بسلاسة إلى باكو ألكاسير، الذي وضعها بسهولة داخل الشباك، في الدقيقة 94.

ورفع الفوز رصيد بروسيا دورتموند إلى 6 نقاط في الصدارة.