رسميًا.. ليل الفرنسي يتعاقد مع ريناتو سانشيز من بايرن ميونخ (فيديو وصور)

أعلن نادي ليل الفرنسي تعاقده مع البرتغالي ريناتو سانشيز قادمًا من بايرن ميونخ الألماني في صفقة قدرت بـ20 مليون يورو وعقد يمتد لـ 5 سنوات.

وكان النجم البرتغالي الشاب قد فشل بفرض نفسه في الفريق البافاري الذي دفع 35 مليون يورو لضمه من بنفيكا صيف العام 2016 بعد تألقه برفقة المنتخب البرتغالي في أمم أوروبا 2016، في فرنسا، حيث تُوج برفقة منتخب بلاده باللقب.

وكان بايرن ميونخ قد أعار ريناتو سانشيز لسوانزي سيتي موسم 2017/2018، دون أن يقنع الفريق الإنجليزي بشراء عقده.

ويشارك نادي ليل في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بعدما حلَّ ثانيًا في ترتيب فرق الدوري الفرنسي الموسم الماضي.

وسجل ريناتو سانشيز، البالغ من العمر 22 عامًا، مع بايرن ميونخ هدفين، وصنع 3 في 53 مباراة.

????LOSC are thrilled to announce the signing of Portugal international midfielder Renato Sanches from Bayern Munich on a five-year deal ! pic.twitter.com/QQOVoz19Rl

— LOSC Lille EN (@LOSC_EN) August 23, 2019