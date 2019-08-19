صحيفة: ديديه دروغبا يقدّم أوراق ترشحه لرئاسة الاتحاد الإيفواري لكرة القدم

أفادت تقارير صحفية فرنسية، الإثنين، أن المهاجم السابق ديديه دروغبا، قدّم أوراق ترشحه لمنصب رئيس الاتحاد الإيفواري لكرة القدم.

وبحسب صحيفة ”ليكيب“، فإن دروغبا، البالغ من العمر 41 عامًا، سيخوض المعترك الانتخابي والذي يقام، في ديسمبر المقبل.

ويواجه دروغبا، منافسة قوية مع زميله السابق بونافينتور كالو، على رئاسة الاتحاد الإيفواري، علمًا أن دروغبا يتولى حاليًا منصب المستشار الفني لأحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف).

الجدير بالذكر، أن الاتحاد الإيفواري يترأسه في الوقت الحالي أوجستين سيدي ديالو، ويرتبط بعلاقة قوية مع دورغبا، اللاعب السابق لتشيلسي، وغالاتا سراي ومارسيليا، وشنغهاي شنهوا، وامباكت مونتريال، وفونيكس رايزنغ.

واعتزل دروغبا، في ديسمبر الماضي، علمًا أنه سجل 65 هدفًا في 105 مباريات مع منتخب كوت ديفوار، وهو الهداف التاريخي لمنتخب بلاده.