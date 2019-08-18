حارس سيفاس سبور يفقد وعيه مرتين أمام بشكتاش في الدوري التركي (فيديو)

أثار المالي مامادو ساماسا، هلع زملائه وجماهير فريقه أمام بشكتاش في الدوري التركي الممتاز، بعدما سقط مرتين ونقل في سيارة إسعاف للمستشفى، يوم السبت.

وحاول مصطفى بيكتيميك، مهاجم نادي بشكتاش، الحصول على الكرة في منطقة جزاء نادي سيفاس سبور، لكن ساماسا ارتقى في الهواء للإمساك بها، إلا أن اللاعبين اصطدما ببعضهما.

وسقط الحارس مغشيًا عليه من قوه التلاحم، ليسارع الجهاز الطبي لنادي سيفاس سبور إلى علاج حامي عرينه، من خلال إجراء الإسعافات الأولية، لكن صاحب الـ 29 عامًا طالب باستبداله، ليقرر المدرب هاكان كيليس الدفع بالبديل معمر ذو الفقار يلديرم.

لكن الأمر لم ينتهِ عند هذا الحد، فبعد أن رافق الجهاز الطبي لنادي سيفاس سبور، الحارس الفرنسي، لإجراء المزيد من الفحوصات الطبية، وقع ساماسا على أرض الملعب من دون حراك، ما دفع فريق الإسعاف الموجود في استاد ”4 يوليو“ إلى نقله إلى أقرب مستشفى.

وتوقف اللقاء وسط هلع من زملاء الحارس الدولي المالي قبل أن يتم نقله في سيارة إسعاف للمستشفى.

وظهر اللاعب في صور خلال تواجده في المستشفى لإجراء فحوصات طبية عاجلة لمعرفة حالته الصحية.

Mamadou Samassa hastanede kontrol atında ve tüm taraftarlarımıza selamı var. https://t.co/3QjGjVEncT pic.twitter.com/mpzeV5YCqK — Sivasspor (@SivassporKulubu) August 17, 2019

وسحق فريق سيفاس سبور منافسه بشكتاش 3-0 في اللقاء ضمن الجولة الأولى من الدوري التركي الممتاز.