أسراب نحل تقتحم ملعب مباراة في الدوري البرازيلي (فيديو)

أصيبت الجماهير التي تواجدت في ملعب ”بلاسيدو كاستيلو“، يوم السبت، بحالة من الهلع عبر اقتحام أسراب كبيرة من النحل للملعب الذي يحتضن مباراة فورتاليزا مع ضيفه فريق إنترناسيونال بالدوري البرازيلي لكرة القدم.

Partida Fortaleza vs. Inter sem poder iniciar por causa de abelhas.

Doido pic.twitter.com/K4E0Gagmu8 — pepe (@Esoj_Adnarah) August 17, 2019

ووفقًا لصحيفة ”غلوبو“ البرازيلية، اقتحمت أسراب كبيرة من النحل الملعب في المباراة التي تجمع بين فريقي فورتاليزا وإنترناسيونال في الجولة الخامسة عشر للدوري المحلي.

وأضافت الصحيفة أن أسراب النحل تسببت في تأخير انطلاق المباراة لفترة وصلت إلى 20 دقيقة حتى يتم طردها ويتسنى للاعبين الدخول للملعب.

وأوضحت الصحيفة أن مسؤولو ملعب المباراة قاموا برش المبيدات الحشرية لطرد النحل من الملعب، ليتم على إثرها انطلاق المواجهة.

ويحتل فورتاليزا المركز الثالث عشر برصيد 17 نقطة، فيما يحتل إنترناسيونال المركز الثامن برصيد 21 نقطة، حيث يتصدر سانتوس الترتيب برصيد 32 نقطة.