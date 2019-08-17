بروسيا دورتموند يسحق أوغسبورغ ويرسل تحذيرًا مبكرًا في الدوري الألماني (فيديو)

بروسيا دورتموند يسحق أوغسبورغ ويرسل تحذيرًا مبكرًا في الدوري الألماني (فيديو)

المصدر: رويترز

سحق بروسيا دورتموند المرشح للقب ضيفه أوغسبورغ 5-1 في الجولة الافتتاحية لدوري الدرجة الأولى الألماني اليوم السبت، بفضل هدفين من باكو ألكاسير ليرسل تحذيرًا للجميع بعد تعثر بايرن ميونخ البطل، أمس الجمعة.

وصعق أوغسبورغ صاحب الأرض عندما هز فلوريان نيدرلخنر الشباك بعد 30 ثانية فقط، لكن دورتموند تعافى سريعًا وأدرك الإسباني ألكاسير، هداف الفريق في الموسم الماضي، التعادل في الدقيقة الثالثة.

وزاد دورتموند إيقاع اللعب في الشوط الثاني وأحرز ثلاثة أهداف في غضون ثماني دقائق.

ومنحه الإنجليزي جيدون سانشو التقدم في الدقيقة 51 ثم صنع اللاعب الشاب هدفين لماركو رويس وألكاسير قبل أن يختتم البديل يوليان براندت الأهداف بتسديدة مباشرة في الدقيقة 82.

وبدا بايرن، الفائز بآخر سبعة ألقاب في الدوري، غير مستعد لانطلاق المسابقة بعدما اكتفى بالتعادل 2-2 مع ضيفه هيرتا برلين، أمس الجمعة.

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