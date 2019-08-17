بروسيا دورتموند يسحق أوغسبورغ ويرسل تحذيرًا مبكرًا في الدوري الألماني (فيديو)

سحق بروسيا دورتموند المرشح للقب ضيفه أوغسبورغ 5-1 في الجولة الافتتاحية لدوري الدرجة الأولى الألماني اليوم السبت، بفضل هدفين من باكو ألكاسير ليرسل تحذيرًا للجميع بعد تعثر بايرن ميونخ البطل، أمس الجمعة.

وصعق أوغسبورغ صاحب الأرض عندما هز فلوريان نيدرلخنر الشباك بعد 30 ثانية فقط، لكن دورتموند تعافى سريعًا وأدرك الإسباني ألكاسير، هداف الفريق في الموسم الماضي، التعادل في الدقيقة الثالثة.

الدوري الالماني : دورتموند 0 × 1 اوغسبورغ | هدف الاول اوغسبورغ د 1 " ???? ⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/pBRZGeg4yM في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1

pic.twitter.com/Mfp20VjcB6 — اهداف المباريات HD (@arbhdd) August 17, 2019

وزاد دورتموند إيقاع اللعب في الشوط الثاني وأحرز ثلاثة أهداف في غضون ثماني دقائق.

ومنحه الإنجليزي جيدون سانشو التقدم في الدقيقة 51 ثم صنع اللاعب الشاب هدفين لماركو رويس وألكاسير قبل أن يختتم البديل يوليان براندت الأهداف بتسديدة مباشرة في الدقيقة 82.

وبدا بايرن، الفائز بآخر سبعة ألقاب في الدوري، غير مستعد لانطلاق المسابقة بعدما اكتفى بالتعادل 2-2 مع ضيفه هيرتا برلين، أمس الجمعة.

الدوري الالماني : دورتموند 1 × 1 اوغسبورغ | هدف التعادل الكاسير في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1

pic.twitter.com/SgbG11ki5C — اهداف المباريات HD (@arbhdd) August 17, 2019

الدوري الالماني : دورتموند 2 × 1 اوغسبورغ | هدف سانتشو ..د51" ???? في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1 ⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/pBRZGeg4yM pic.twitter.com/4trvcLhRSd — اهداف المباريات HD (@arbhdd) August 17, 2019

الدوري الالماني : دورتموند 3 × 1 اوغسبورغ | هدف رويس ..د57" ???? ⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/pBRZGeg4yM في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1

pic.twitter.com/Y0mi2lQ26g — اهداف المباريات HD (@arbhdd) August 17, 2019

الدوري الالماني : دورتموند 4 × 1 اوغسبورغ | هدف الكاسير في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1

pic.twitter.com/MgiEOiQNps — اهداف المباريات HD (@arbhdd) August 17, 2019