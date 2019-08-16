بايرن ميونخ يستهل رحلة الدفاع عن الدوري الألماني بالتعادل أمام هيرتا برلين (فيديو)

سقط فريق بايرن ميونخ (حامل اللقب)، في فخ التعادل مع ضيفه هيرتا برلين بهدفين لكل منهما في الجولة الأولى للدوري الألماني لكرة القدم ”البوندسليغا“.

وبهذا التعادل، اكتفى كل فريق بالحصول على أول نقطة في بداية المشوار بالمسابقة المحلية.

وجاءت بداية المباراة سريعة من جانب لاعبي الفريقين، حيث تبادلا الهجمات في رحلة بحث عن هدف التقدم.

ومع حلول الدقيقة 24 بادر بايرن ميونخ صاحب الأرض والجمهور بالتسجيل عن طريق البولندي روبرت ليفاندوفيسكي.

وبهذا الهدف، حقق ليفاندوفيسكي رقمًا قياسيًا، حيث أصبح أول لاعب يسجل في المباراة الافتتاحية لخمسة مواسم متتالية في الدوري الألماني.

وردّ هيرتا برلين بهدفين عن طريق البلجيكي دودي لوكيباكيو والصربي ماركو غروجيتش في الدقيقتين 36 و38.

وتمكن ليفاندوفيسكي من إضافة الهدف الثاني له، والتعادل لبايرن ميونخ من ضربة جزاء في الدقيقة 60.

وتوالت الفرص الضائعة من جانب لاعبي الفريقين دون أن تتغير النتيجة، ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة.