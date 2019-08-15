”فيفا“ يوقف العضو السابق أوسونا مدى الحياة ويغرمه مليون دولار

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، اليوم الخميس، إنه فرض عقوبة الإيقاف مدى الحياة وغرامة قدرها مليون فرنك سويسري (مليون دولار) على رومير أوسونا أمين الصندوق وعضو اللجنة التنفيذية السابق باتحاد أمريكا الجنوبية (الكونميبول)؛ بسبب تلقيه رشى.

وأوضح الفيفا أن الإجراءات المتخذة ضد المسؤول البوليفي تستند بشكل خاص إلى دوره في منح عقود لشركات تتضمن حقوقًا إعلامية وتسويقية لمسابقات الاتحاد بين عامي 2012، و2015.

وشغل أوسونا منصب أمين صندوق الكونميبول لمدة 27 عامًا، وتم توجيه الاتهام إليه في الولايات المتحدة في 2015 بسبب ادعاءات بتورطه في تلقي رشى بلغ مجموعها 200 مليون دولار.

كما عمل أوسونا أيضًا كعضو في لجنة الفيفا للتدقيق والامتثال.