الجزائري رامي بن سبعيني ينتقل إلى بروسيا مونشنغلادباخ

انتقل المدافع الجزائري رامي بن سبعيني إلى صفوف بروسيا مونشنغلادباخ المنتمي لدوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم قادمًا من ستاد رين الفرنسي اليوم الأربعاء.

ونشر النادي الألماني صورة لبن سبعيني (24 عامًا) مع ماكس إيبرل المدير الرياضي بينما يحمل قميص النادي رقم 25 وكتب أنه ارتبط بتعاقد مع اللاعب العربي حتى يونيو/ حزيران 2023.

وقال إيبرل لموقع النادي ”رامي هو اللاعب الذي كنا نبحث عنه في تشكيلتنا. إنه يستطيع اللعب كظهير أيسر أو كقلب دفاع ويملك خبرة كبيرة اكتسبها من ثلاث سنوات ناجحة في صفوف فريق جيد في الدوري الفرنسي“.

وساهم بن سبعيني في تتويج الجزائر بكأس الأمم الأفريقية في مصر الشهر الماضي.

وبدأ بن سبعيني مسيرته في صفوف الناشئين في شباب قسنطينة الجزائري وانتقل إلى أكاديمية الناشئين في نادي بارادو وذهب إلى أوروبا وعمره 19 عامًا عندما التحق بفريق ليرس البلجيكي.

ولعب بن سبعيني مع مونبلييه الفرنسي على سبيل الإعارة، قبل أن ينتقل إلى ستاد رين في 2016 ويصبح من العناصر الأساسية هناك.