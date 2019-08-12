ويسلي شنايدر يُعلق حذاءه ويعلن اعتزال كرة القدم

أعلن لاعب الوسط الهولندي الدولي السابق ويسلي شنايدر اعتزاله اللعب نهائيًا، بعمر الخامسة والثلاثين اليوم الإثنين.

وجاء تأكيد شنايدر للموقع الرسمي لنادي مسقط رأسه أوتريخت، إذ قرر استئجار إحدى غرف الضيافة في ملعب غالغينفارد، ليتابع مباريات فريقه خلال موسم 2019-2020.

وقال شنايدر الذي خاض 134 مباراة دولية: ”أحاسيسي تجاه هذه المدينة كبيرة.. الآن وبعد أن توقفت عن ممارسة كرة القدم، أود الاستمتاع بمكان رائع لكي أتقاسم فيه ذكرياتي“.

وخاض شنايدر أولى مبارياته الدولية في 30 أبريل 2003 ضد البرتغال وديًا (1-1)، عندما كان في التاسعة عشرة ويدافع عن ألوان أياكس أمستردام.

وقاد شنايدر بلاده إلى نهائي مونديال جنوب إفريقيا عام 2010 وخسر أمام إسبانيا 0-1 بعد التمديد، ثم إلى الدور نصف النهائي من مونديال البرازيل بعدها بأربع سنوات، إذ حل فريقه ثالثًا.

وبالإضافة إلى أياكس أمستردام، لعب شنايدر في صفوف ريال مدريد الإسباني، إنتر ميلان الإيطالي، غلطة سراي التركي، نيس الفرنسي ثم الغرافة القطري.