شقيقة نيمار ترد بقسوة على هجوم جماهير باريس سان جيرمان

ردت رافائيلا شقيقة النجم البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، على هجوم جماهير ناديه عليه، في الفوز 3/0 على نيم، في الجولة الأولى من الدوري الفرنسي، الأحد.

ورددت جماهير باريس سان جيرمان هتافات ضد نيمار، كما وُزعت منشورات ضد اللاعب البرازيلي وتدعو النادي للتخلص منه، في ظل التقارير التي تتحدث عن رغبة اللاعب في العودة إلى برشلونة أو الانتقال إلى ريال مدريد.

وأوضحت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية، أن رافائيلا شقيقة نيمار، هاجمت جماهير باريس سان جيرمان وقالت: ”أنتم وحوش سيئون وغير محترمين، لن تفوزوا بأي شيء دونه“.

وتواجد نيمار، البالغ من العمر 27 عامًا، في مدرجات ملعب حديقة الأمراء (معقل باريس)، لمتابعة المباراة، لكنه تعرض لهتافات مسيئة وشتائم، وشاهد لافتات كُتب عليها ”نيمار ارحل“.

وعبر نيمار صراحة عن رغبته في الرحيل عن باريس سان جيرمان، بعد أن أمضى موسمين مع النادي الفرنسي، الذي انضم إليه قادمًا من برشلونة الإسباني صيف العام 2017، بصفقة قياسية قدرها 222 مليون يورو.

PSG fans chanting “NEYMAR, SON OF A BITCH!” during their game. ????

Via: @Esp_Interativo pic.twitter.com/49164YVqHB

— Brasil Football ???????? (@BrasilEdition) August 11, 2019