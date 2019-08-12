توماس توخيل ومبابي وزيدان يعلقان على أنباء رحيل نيمار عن باريس سان جيرمان

علّق المدرب الألماني توماس توخيل المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي على التصريحات التي تربط نيمار بمغادرة الفريق إلى ريال مدريد أو برشلونة الإسبانيين، في سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

وقال توخيل في تصريحات نقلتها شبكة ”كانال+“ الفرنسية بعد الفوز 3/0 على نيم: ”ربما لن أنام إذا خسرنا نيمار في باريس سان جيرمان“.

وأضاف ”من غير الممكن أن تجد لاعبًا يستطيع تعويض نيمار إذا غادر فريقك، ويقدم نفس مستواه ومهاراته“.

وعلق توخيل على هجوم جماهير باريس سان جيرمان على نيمار ومطالبتهم ببيعه بالقول: ”لا أفهم السبب وراء ذلك، لكن نيمار مازال لاعبًا في باريس سان جيرمان وسأظل أدافع عنه وأحميه“.

وأردف ”أتفهم غضب الجماهير منه بسبب ما يقوله وما يفعله، ولكن عليهم التعبير عن رأيهم بطريقة أخرى“.

من جهته، اعترف كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان باقتراب زميله نيمار من الرحيل عن باريس سان جيرمان، وقال مبابي لشبكة ”كانال+“: ”بدون نيمار لن نكون نفس الفريق الذي تعرفه الجماهير“.

وأضاف ”سنحاول أن نكون فريقًا أكثر جماعية، ولكن دعونا لا نكذب بشأن وضع نيمار مع باريس سان جيرمان، ولننتظر حتى نرى ماذا سيحدث في الأيام المقبلة“.

أما الإيطالي ماركو فيراتي لاعب وسط باريس سان جيرمان فعبر عن رغبته في بقاء زميله نيمار في صفوف الفريق بالموسم الحالي.

وقال فيراتي في تصريحات نقلتها صحيفة ”لوباريزيان“ الفرنسية: ”لا أعرف ماذا سيحدث في الأيام المقبلة، يجب أن تكون الأمور أكثر وضوحًا بينه وبين إدارة النادي“.

وتابع ”بالنسبة لي، أتمنى بقاء نيمار في باريس سان جيرمان، يمكنك أن تسأل جميع اللاعبين عن رأيهم، الجميع هنا يريدون منه البقاء“.

وعن هتافات الجماهير ضد نيمار: ”لم أسمع شيئًا، ولكن الجماهير لديها حرية التعبير، وليس من الضروري أن أخبرهم كيف يتصرفون“.

وأكمل ”ولكن نيمار لاعب مذهل أعطى الكثير لباريس سان جيرمان في الموسم الماضي، ونجح في تسجيل أهداف مهمة في لحظات حاسمة“.

علق المدرب الألماني توماس توخيل المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي على التصريحات التي تربط نيمار بمغادرة الفريق إلى ريال مدريد أو برشلونة الإسبانيين، في سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

وقال توخيل في تصريحات نقلتها شبكة ”كانال+“ الفرنسية بعد الفوز 3/0 على نيم: ”ربما لن أنام إذا خسرنا نيمار في باريس سان جيرمان“.

وأضاف ”من غير الممكن أن تجد لاعبًا يستطيع تعويض نيمار إذا غادر فريقك، ويقدم نفس مستواه ومهاراته“.

وعلق توخيل على هجوم جماهير باريس سان جيرمان على نيمار ومطالبتهم ببيعه بالقول: ”لا أفهم السبب وراء ذلك، لكن نيمار مازال لاعبًا في باريس سان جيرمان وسأظل أدافع عنه وأحميه“.

وأردف ”أتفهم غضب الجماهير منه بسبب ما يقوله وما يفعله، ولكن عليهم التعبير عن رأيهم بطريقة أخرى“.

كما تحدث المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد على مستقبل الثنائي جيمس رودريغيز وغاريث بيل، وقال زيدان عقب الخسارة بركلات الترجيح أمام روما الإيطالي: ”رودريغيز وبيل لاعبان في الفريق، ومسجلين بقائمة الموسم الجديد، كل شيء من الممكن أن يحدث في المستقبل، ولكن كمدرب لريال مدريد يجب أن أجهّز كل اللاعبين من أجل المشاركة في المباريات“.

وأضاف زيدان ”رغم عدم استدعاء جيمس لمواجهة روما، لكنه مازال لاعبًا مسجلًا بقائمة الفريق، وكل شيء من الممكن أن يحدث حتى نهاية أغسطس“.

من جهته، اعترف كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان باقتراب زميله نيمار من الرحيل عن باريس سان جيرمان، وقال مبابي لشبكة ”كانال+“: ”بدون نيمار لن نكون نفس الفريق الذي تعرفه الجماهير“.

وأضاف ”سنحاول أن نكون فريقًا أكثر جماعية، ولكن دعونا لا نكذب بشأن وضع نيمار مع باريس سان جيرمان ولننتظر حتى نرى ماذا سيحدث في الأيام المقبلة“.

أما الإيطالي ماركو فيراتي لاعب وسط باريس سان جيرمان فعبر عن رغبته في بقاء زميله نيمار في صفوف الفريق بالموسم الحالي.

وقال فيراتي في تصريحات نقلتها صحيفة ”لوباريزيان“ الفرنسية: ”لا أعرف ماذا سيحدث في الأيام المقبلة، يجب أن تكون الأمور أكثر وضوحًا بينه وبين إدارة النادي“.

وتابع ”بالنسبة لي، أتمنى بقاء نيمار في باريس سان جيرمان، يمكنك أن تسأل جميع اللاعبين عن رأيهم، الجميع هنا يريدون منه البقاء“.

وعن هتافات الجماهير ضد نيمار: ”لم أسمع شيئًا، ولكن الجماهير لديه حرية التعبير، وليس من الضروري أن أخبرهم كيف يتصرفون“.

وأكمل ”ولكن نيمار لاعب مذهل أعطى الكثير لباريس سان جيرمان في الموسم الماضي، ونجح في تسجيل أهداف مهمة في لحظات حاسمة“.

كما علق المدرب الفرنسي زين الدين زيدان على أنباء تعاقد ريال مدريد مع نيمار وقال: ”تركيزنا منصب فقط على اللاعبين الموجودين معنا، ونُفكر في مواجهة السبت المقبل في الدوري الإسباني“.

وتابع المدرب الفرنسي ”تعاقدات جديدة؟ نحن نركز مع المجموعة الحالية، لكن أي شيء يمكن أن يحدث خلال 3 أسابيع قبل نهاية سوق الانتقالات، وأنا مستعد للموت مع اللاعبين ونريد أن نقدّم موسمًا رائعًا، ويجب أن نكون مستعدين لمواجهة السبت ولا شيء آخر“.

وبسؤاله عن بوغبا، علق زيدان ”سأكرر نفس الشيء، لدينا مجموعة من اللاعبين وسنخوض مباراتنا الأولى في الدوري يوم السبت، وهذا كل شيء“.