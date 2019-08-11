الدوري الفرنسي.. باريس سان جيرمان يستهل حملة الدفاع عن لقبه بالفوز على نيم (فيديو)

استهل باريس سان جيرمان حملة الدفاع عن لقب الدوري الفرنسي، بالفوز 3/0 على أولمبيك نيم، على ملعب حديقة الأمراء، الأحد.

وسجل ثلاثية إدينسون كافاني من ركلة جزاء، كيليان مبابي وآنخيل دي ماريا فالدقائق 24 و56 و69، أهداف باريس سان جيرمان.

وهذه أول مباراة رسمية الموسم الحالي 2019/2020، دون أن يشارك فيها النجم البرازيلي نيمار، الذي لم يشارك في أي مباراة ودية لباريس سان جيرمان، حيث يريد مغادرة الفريق.

وباريس سان جيرمان هو بطل الدوري الفرنسي في الموسمين الماضيين، علمًا أنه حقق اللقب 6 مرات في آخر 7 مواسم.

ويملك باريس سان جيرمان 8 ألقاب في الدوري الفرنسي بفارق لقبين عن سانت إيتيان حامل الرقم القياسي في التويج بالبطولة برصيد 10 ألقاب.