تقارير: beIN Sports تتلقى خسائر مالية فادحة في فرنسا

كشفت تقارير صحفية بأن شبكة قنوات ”بي إن سبورتس“ القطرية في فرنسا تلقت ضربة موجعة، بعدما حققت القناة خسائر مالية كبيرة خلال الفترة الأخيرة، بلغت مليار يورو، فضلًا عن خسارة حقوق بث مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وترتب على هذه الخسائر إلغاء ما يقرب من مليون شخص في فرنسا اشتراكاتهم، وفق ما أعلنته صحيفة ”ليبراسيون“ الفرنسية، إذ أشارت إلى أنه ما يقرب من 800 ألف قطعوا اشتراكاتهم مع القناة بعد خسارة حقوق نقل بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

كما أشارت إلى أن بي إن سبورتس، خلال العام الماضي، خسرت 81 مليون يورو، وارتفعت قيمة خسائرها في فرنسا إلى 1.4 مليار يورو.

وأوضحت التقارير أيضًا أنه على الرغم من تدخل الحكومة القطرية لاحتواء الأمر، إلا أنه لم يجد أي نفع، حيث ضخت ملايين الأموال لتفادي الخسائر.

وعلى الرغم من هذا الدعم الحكومي الكبير من أجل تفادي الخسائر، إلا أن شركة ”ميديا برو“ الإعلامية تدخلت من أجل الحصول على حقوق بث مباريات الدوري الفرنسي من العام المقبل.

وبالإضافة إلى كل هذه الأزمات، يعاني ناصر الخليفي، رئيس شبكة قنوات بي إن سبورتس، من العديد من الاتهامات، حيث يتم التحقيق معه خلال الفترة الأخيرة بعد اتهامه بتقديم رشوة إلى لامين دياك رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى، من أجل تسهيل حصول قطر على تنظيم بطولة كأس العالم.

كما يتم التحقيق مع الخليفي من قبل المدعي العام الفرنسي في قضية حصول شبكة قنوات بي إن سبورتس على حقوق بث كأس العالم عامي 2022 و2026.