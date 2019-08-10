تردد قناة الشارقة الرياضية على نايل سات

أعلنت قناة الشارقة الرياضية أنها ستبث مباراتي برشلونة مع نابولي، وريال مدريد ضد روما، في إطار استعدادات هذه الأندية للموسم الجديد 2019/2020.

وفيما يلي تردد قناة الشارقة الرياضية

معدل الترميز 27500.

التصحيح 5/6.

الاستقطاب عمودي.

التردد 11012.

الموقع المداري 7° غرب.

وتقام مباراة برشلونة ونابولي الساعة 00:00 بتوقيت مكة المكرمة، 23:00 بتوقيت القاهرة.

في حين تقام مباراة ريال مدريد مع روما، يوم الأحد، الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة، 20:00 بتوقيت القاهرة.