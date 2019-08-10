تردد قناة الشارقة الرياضية على نايل سات

أعلنت قناة الشارقة الرياضية أنها ستبث مباراتي برشلونة مع نابولي، وريال مدريد ضد روما، في إطار استعدادات هذه الأندية للموسم الجديد 2019/2020.
وفيما يلي تردد قناة الشارقة الرياضية
معدل الترميز 27500.
التصحيح 5/6.
الاستقطاب عمودي.
التردد 11012.
الموقع المداري 7° غرب.
وتقام مباراة برشلونة ونابولي الساعة 00:00 بتوقيت مكة المكرمة، 23:00 بتوقيت القاهرة.
في حين تقام مباراة ريال مدريد مع روما، يوم الأحد، الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة، 20:00 بتوقيت القاهرة.
برشلونة x أرسنال
الأحد 4 أغسطس الساعة 10 مساء
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نابولي x برشلونة
الخميس 8 أغسطس 3 فجرا
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برشلونة x نابولي
الاحد 11 أغسطس 1 فجرا
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روما x ريال مدريد
الأحد 11 أغسطس 10 مساء
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جميع المباريات بتوقيت الإمارات وحصريا على شاشة قناة الشارقة الرياضية pic.twitter.com/91sRrL6ATE
— قناة الشارقة الرياضية (@SharjahSportsTV) August 2, 2019