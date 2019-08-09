هامبورغ يدافع عن لاعبه باكيري غاتا بعد شكوك حول عمره الحقيقي

كانت رحلة صعود باكيري غاتا إلى المجد غير تقليدية، بعد أن وقّع شاب يفتقد الخبرة الاحترافية على عقد في 2016 مع هامبورغ بطل أوروبا السابق في كرة القدم.

لكن السلطات المحلية في هامبورغ، تفحص الآن تفاصيل في جواز سفر اللاعب عقب تقارير صحفية، تشير إلى أنه ربما يكون أكبر سنًّا بعامين من المذكور، وربما غير اسمه ولعب للعديد من الأندية المحترفة في أفريقيا.

ودعم هامبورغ، المنافس في دوري الدرجة الثانية الألماني حاليًا، لاعبه وقال إن جواز سفره سليم ولديه رخصة صالحة لمزاولة كرة القدم.

وقال يوناس بولت المدير الرياضي للنادي في بيان أمس الخميس: ”نتوقع أن توضح رابطة الدوري والاتحاد الوطني للعبة الموقف سريعًا.. لاعبنا يحتفظ بجواز سفر صالح لـ3 سنوات وكذلك رخصة اللاعب“.

وأضاف ”من غير المقبول لنا أن يكون حقه في اللعب مثار شك بسبب هذه الافتراضات“.

وقال الاتحاد الألماني هذا الأسبوع، إنه طلب من هامبورغ تفاصيل وقد يتخذ قرارًا ‭“‬في الوقت المناسب“.

ووصل غاتا المولود في جامبيا إلى ألمانيا في 2015 ووقع على العقد في 2016 وتم اعتباره نموذجًا رائعًا للاندماج مع المجتمع في خضم أزمة المهاجرين في أوروبا.

وأصبح غاتا تحت دائرة الضوء؛ عندما طعن نورمبرغ على هزيمته 4/0 من هامبورغ يوم الإثنين بعد ساعات من التقارير الصحفية بشأن البيانات الشخصية للاعب.

وقال بولت: ”ندعم باكيري تمامًا وسنواصل خططنا في الاعتماد عليه في التدريبات والمباريات؛ لأنه لاعب مؤهل تمامًا“.

وينص القانون الألماني، على أن تزوير الوثائق الشخصية قد يؤدي إلى إلغاء تصريح الإقامة أو العمل وفي بعض الحالات يؤدي إلى السجن.