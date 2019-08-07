مدربة منتخب أفغانستان تدعو الفيفا للتحرك سريعًا في فضيحة التحرش ضد اللاعبات الأفغانيات

طالبت كيلي ليندسي مدربة منتخب أفغانستان للسيدات في رسالة إلى غياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) المؤسسة الدولية بتوسيع تحقيقاتها سريعًا في فضيحة التحرش الجنسي ضد اللاعبات الأفغانيات.

وأوقف الفيفا في يونيو/ حزيران الماضي كرم الدين كريم الرئيس السابق للاتحاد الأفغاني مدى الحياة عن ممارسة أي أنشطة لها علاقة بالرياضة بعد أن وجدت لجنة القيم بالاتحاد الدولي أنه مذنب باستغلال منصبه والتحرش جنسيًا بلاعبات أفغانيات.

كما تم تغريمه مليون فرنك سويسري (‭1.03‬ مليون دولار).

واتهمت 5 لاعبات أفغانيات على الأقل كريم، العضو السابق في إحدى لجان الفيفا، بالاعتداء الجنسي المتكرر بين عامي 2013و2018.

لكن ليندسي وخاليدة بوبال، مديرة الفريق، قالتا في رسالتهما إن العديد من الأشخاص الآخرين تم الكشف عنهم بواسطة اللاعبات لارتباطهم بشكل مباشر وغير مباشر بالقضية ولم يتم اتخاذ أي إجراء ضدهم.

وأضافتا أن الضحايا والمبلغين عن القضية يخشون تداعيات القضية.

وجاء في رسالتهما إلى إنفانتينو المؤرخة بتاريخ، أمس السادس من أغسطس:“الأدلة التي تم تقديمها تتضمن أسماء العديد من الأشخاص أيضًا، وتشير إلى ثقافة واسعة من سوء المعاملة والإساءة والتواطؤ على كافة المستويات في الاتحاد الأفغاني، وذكرت الأدلة أيضًا أسماء العديد من الأشخاص الآخرين بينهم شخصيات لا تزال تشغل مناصب بارزة في الاتحاد لكنهم ارتكبوا اعتداءات سواء جنسية أو بدنية أو لم يبلغوا عن سوء معاملة ضد اللاعبات رغم علمهم أو ضرورة علمهم بوجود إساءة أو تسترهم على الإساءة، أدى تقاعس الفيفا منذ إثارة هذه المخاوف سمح لزيادة ثقافة الإساءة واستمرارها وازدهارها داخل الاتحاد الأفغاني“.

ولم يتسنَ للفيفا الرد على طلب التعليق.

وأمر أشرف غاني رئيس الاتحاد الأفغاني بالتحقيق في الأمر بعد تقرير نشرته صحيفة الغارديان البريطانية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 يتعلق بشخصيات بارزة قريبة من الفريق الأفغاني للسيدات تزعم تعرض بعض اللاعبات للتحرش من قبل مسؤولين في الاتحاد.

وأضافت الغارديان أن هذا الاعتداء المزعوم حدث داخل مقر الاتحاد في أفغانستان وداخل معسكر خارجي للفريق في الأردن خلال فبراير/ شباط 2018.

وقال الفيفا، الذي بدأ تحقيقاته في ديسمبر/ كانون الأول الماضي عندما أوقف كريم، إن (كريم) انتهك قواعد ميثاق الأخلاق بشأن حماية السلامة البدنية والذهنية للاعبات وأساء استخدام منصبه.