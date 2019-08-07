هل يتولى ديديه دروغبا رئاسة الاتحاد الإيفواري لكرة القدم؟

ذكرت تقارير صحفية فرنسية، الأربعاء، أن المهاجم الإيفواري المعتزل ديديه دروغبا، يفكر في تقديم أوراق ترشحه لانتخابات رئاسة اتحاد كرة القدم في بلاده.

ووفقًا لصحيفة ”ليكيب“، فإن دروغبا لن يرفض فكرة الترشح لمنصب رئاسة الاتحاد الإيفواري، رغم أنه يرتبط بعلاقة صداقة قوية مع الرئيس الحالي للاتحاد، أوغستين سيدي ديالو.

وتقام انتخابات الاتحاد الإيفواري لكرة القدم في شهر نوفمبر المقبل.

ويتولى دروغبا حاليًا منصب المستشار الفني لأحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف).

ودروغبا، البالغ من العمر 31 عامًا، هو مالك نادي فونيكس رايزنغ الأمريكي منذ العام 2017.

واعتزل دروغبا في ديسمبر الماضي، علمًا أنه سجل 65 هدفًا في 105 مباريات مع منتخب كوت ديفوار، وهو الهداف التاريخي لمنتخب بلاده.