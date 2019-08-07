رسميًا.. دييغو فورلان يعتزل كرة القدم (صورة)

أعلن المهاجم الأوروغواياني المخضرم دييغو فورلان، اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي عن عمر 40 عامًا.

وكتب فورلان على حسابه في موقع ”تويتر“: ”بعد مسيرة 21 عامًا، اتخذت قرار إنهاء مهنتي كلاعب كرة قدم محترف، أغلق مرحلة جميلة مليئة بالذكريات والعواطف العظيمة. ولكن، ستبدأ تحديات أخرى جديدة“.

وأضاف ”شكرًا للذين رافقوني بطريقة أو بأخرى على هذا الطريق“.

وقال فورلان في مقابلة لصحيفة (تيليموندو) المحلية: ”قررت اعتزال كرة القدم“، حيث أكد أن القرار لم يكن سهلًا لأنه قبل أسابيع قليلة كان يستقبل عروضًا من عدة أندية.

ولعب فورلان لأندية إنديبندينتي الأرجنتيني، وبينيارول الأوروغواياني، وإنتر البرازيلي، وأتلتيكو مدريد وفياريال الإسبانيين، ومانشستر يونايتد الإنجليزي وإنتر ميلان الإيطالي.

ونال فورلان جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا، وكذلك هداف البطولة ذاتها إلى جانب 4 لاعبين آخرين، وسجل كل منهم 5 أهداف.

كما نال فورلان جائزة البيتشيتشي (هداف الدوري الإسباني)، موسم 2008/2009، والحذاء الذهبي لليويفا وكأس وكالة الأنباء الإسبانية العام 2005.

Luego de 21 años tomé la decisión de poner fin a mi carrera como futbolista profesional. Se cierra una linda etapa llena de grandes recuerdos y emociones pero comenzará otra de nuevos desafíos. ¡Gracias a todos los que de una u otra manera me acompañaron en este camino! ???????? ???? pic.twitter.com/gVwX0RQJow — Diego Forlan (@DiegoForlan7) August 7, 2019

وأوضح فورلان أنه يخطط لتنظيم مباراة اعتزاله في أوروغواي، دون أن يذكر مزيدًا من التفاصيل.

وفي 112 مباراة مع منتخب أوروغواي، سجل فورلان 36 هدفًا، وأسهم في فوز السيليستي بلقب كوبا أمريكا 2011، ونيل المركز الرابع بكأس العالم 2010.

وأضاف فورلان ”الحقيقة أن تعامل الناس معي بعد 2010 كان علامة فارقة، التعامل كان مختلفًا ومليئًا بالود حتى هذا اليوم“.

وتابع ”يقول لي ابن أخي: دييغو أنت تمتلك نفس الكؤوس التي حققها ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، وأنا في الحقيقة أعلم أنني أمتلك الألقاب لكنني لم أكن أتخيل أن يقول لي ذلك“.

ويملك فورلان لقبًا في كوبا أمريكا، ولقبًا في الدوري الإنجليزي، ولقبًا في كأس الاتحاد الإنجليزي، ولقبين في الدوري الأوروبي، ولقبًا في كأس الدرع الخيرية الإنجليزية، ولقبًا في الدوري الأوروغواياني.