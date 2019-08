مقتل البلجيكي لامبريخت بعد حادث في سباق بولندا للدراجات

أعلن فريق لوتو سودال اليوم الإثنين مقتل متسابقه البلجيكي بيورج لامبريخت البالغ من العمر 22 عامًا بعد حادث تصادم خلال المرحلة الثالثة من سباق بولندا للدراجات.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) أنه تم نقل لامبريخت إلى المستشفى على متن مروحية عقب الحادث الذي وقع على بُعد نحو 96 كيلومترًا من نهاية المرحلة.

وقال الفريق البلجيكي على حسابه في ”تويتر“ دون أن يقدم أي تفاصيل عن الحادث: ”حدثت أكبر مأساة ممكنة لأسرة بيورج وأصدقائه وزملائه… أرقد في سلام يا بيورج“.

وأضاف منظمو السباق ”لا نجد كلمات للتعبير عن هذه المأساة، تُوفِّي بيورج بعد حادث في مرحلة اليوم من السباق، تعازينا إلى أسرته وأصدقائه وفريقه ومجتمع الدراجات“.

واختير لامبريخت، الذي كان يخوض موسمه الثاني على المستوى الاحترافي، كأكثر متسابق شاب واعد في سباق دوفين في يونيو حزيران الماضي.

The biggest tragedy possible that could happen to the family, friends and teammates of Bjorg has happened… Rest in peace Bjorg… ❤️ pic.twitter.com/9u9LZkp2Rt

— Lotto Soudal (@Lotto_Soudal) August 5, 2019