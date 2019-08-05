رسميًا.. الأرجنتيني داريو بينيديتو ينضم إلى أولمبيك مارسيليا (فيديو)

أعلن نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي اليوم الإثنين، أنه تعاقد مع المهاجم الأرجنتيني داريو بنيديتو، قادمًا من بوكا جونيورز، لمدة 4 مواسم.

وبدأ بنيديتو البالغ من العمر 29 عامًا، مسيرته الاحترافية مع آرسنال الأرجنتيني عام 2007، وظل معه حتى عام 2013، ومنه انتقل إلى تيخوانا المكسيكي، ثم كلوب أمريكا، قبل أن ينتقل إلى بوكا جونيورز عام 2016.

وودع بوكا جونيورز بنيديتو على مواقع التواصل الاجتماعي، بنشر صورة له مع عبارة ”إلى اللقاء قريبًا“.

وسجل بنيديتو 5 أهداف وصنع هدفين في 21 مباراة مع الموسم الماضي.

ويستهل مارسيليا مسيرته في الدوري الفرنسي بالموسم الجديد 2019/2020، بملاقاة ستاد ريمس، يوم 10 أغسطس.