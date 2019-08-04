بنفيكا يكتسح سبورتنغ لشبونة بخماسية ويتوج بطلًا للسوبر البرتغالي للمرة الثامنة (فيديو)

توّج فريق بنفيكا بلقب السوبر البرتغالي لكرة القدم للمرة الثامنة في تاريخه، بعد اكتساحه نظيره سبورتنغ لشبونة بخمسة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب ”ألغارفي“ بمدينة فارو.

شهد اللقاء العديد من التدخلات العنيفة من الجانبين خاصة من طرف سبورتنغ لشبونة.

جاء الشوط الأول حماسيًا من الجانبين، وكان التفوق الأكبر من جانب بنفيكا الذي نجح في ترجمة فرصه على مرمى المنافس بهدف عن طريق رافائيل فيريرا سيلفا في الدقيقة 40 من زمن اللقاء.

في الشوط الثاني، انهار تمامًا فريق سبورتنغ لشبونة، لينجح بنفيكا في الاستعراض وتسجيل 4 أهداف آخرى عبر لويس ميغيل ألفونسو (هدفين) في الدقيقتين 60 و75، والإسباني أليخاندرو غريمالدو وتشيكينيو في الدقيقتين 64 و90 من زمن المباراة.

وشهدت المباراة طرد الإيفواري إدريسا دومبيا لاعب سبورتنغ لشبونة في الدقيقة 89 من زمن اللقاء.

بهذه النتيجة، عادل بنفيكا عدد مرات تتويج سبورتنغ لشبونة بكأس السوبر المحلي ولكل منهما 8 ألقاب، فيما يعد بورتو أكثر من توّج باللقب في 21 مناسبة.