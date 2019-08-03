بروسيا دورتموند يهزم بايرن ميونخ ويتوج بطلا لكأس السوبر الألماني للمرة السادسة (فيديو)

اقتنص بروسيا دورتموند لقب كأس السوبر الألماني، بعد الفوز بثنائية نظيفة على نظيره بايرن ميونخ، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب سيغنال إيدونا بارك.

سجل هدفي فوز دورتموند الثنائي باكو ألكاسير وجادون سانشو، في الدقيقتين 48 و69، ليقودا أسود الفيستيفال للفوز باللقب بعد غياب دام 5 سنوات.

بايرن ميونخ 0 × 2 دورتموند | أهداف اللقاء " ???? ء ???????????? رســمــيًــا :

نادي #بوروسيا_دورتموند بطلاً لكأس السوبر الألماني لعام 2018/19 م ، والمرة السادسة في تاريخه ..#كاس_السوبر_الألماني pic.twitter.com/KpynfkrbtF — اهداف كورة ' HD ' ????⚽️ (@ADNAN_GOAL1) August 3, 2019

في الدقيقة 48 ظهر باكو ألكاثير، وسجل هدف التقدم بعد مرور رائع وتمريرة أروع من جادون سانشو.

في الدقيقة 69 ومن مرتدة مثاليه استلم جادون سانشو الكرة في منتصف ملعب بايرن ميونخ، وركض دون أن يواجهه أحد، ليصل إلى مرمى مانويل نوير، ويسجل الهدف الثاني ويقتل المباراة.