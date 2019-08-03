مباراة بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند.. خطأ قاتل لمانويل نوير أمام باكو ألكاسير (فيديو)

كاد أن يكلف الحارس الدولي الألماني مانويل نوير، فريقه بايرن ميونخ، هدفًا بسبب خطأ قاتل خلال المباراة ضد نظيره بروسيا دورتموند، والمقامة على ملعب سيغنال أدونا بارك في كأس السوبر الألماني.

وكعادته حاول نوير إبعاد كرة طولية كانت في طريقها لباكو ألكاسير لاعب فريق بروسيا دورتموند، وفشل الحارس الدولي الألماني في الوصول للكرة لتذهب للاعب الإسباني الذي سددها في المرمى لكن الكرة مرت بجوار القائم.

ومن المعروف أن مانويل نوير حارس مرمى فريق بايرن ميونخ يتواجد دائمًا خارج منطقة الجزاء عندما يكون الفريق البافاري في حالة هجوم على الخصم، ونجح في العديد من المرات من إنقاذ فريقه في الهجمات المرتدة للمنافسين.

ومع ذلك أنقذ نوير العديد من الانفرادات بشكل غريب بعد أداء سيئ من دفاع بايرن، لكن التوفيق يقف بجوار بطل الدوري.

ولم يظهر فريق بايرن بالشكل المطلوب خلال الشوط الأول بعد غلق المساحات أمام كومن وليفاندوسكي.

وجمع تاريخ طويل بين الفريقين في إطار بطولة كأس السوبر الألماني، حيث يعد البايرن هو أكثر الأندية الألمانية حصولًا على البطولة برصيد 7 بطولات، فيما يأتي بروسيا دورتموند ثانيًا برصيد 5 بطولات.

ويسعى فريق البافاري إلى تحقيق اللقب الثامن له وتوسيع الفارق بينه وبين بروسيا من بوابة مواجهة اليوم، فيما يسعى الفريق الأصفر من بوابة نفس المباراة، إلى تقليص الفارق والاقتراب من رقم البايرن القياسي، والحصول على لقب السوبر السادس في تاريخه.

وبعيدًا عن التقارب الكبير بين رصيد كل فريق بين الفريقين من السوبر الألماني، فإن هناك تقاربًا آخر يجمع بين الثنائي، ألا وهو ما يتعلق بالمواجهات المباشرة بين الفريقين خلال تلك البطولة.

والفريقان تواجها في كأس السوبر الألماني خلال 6 مناسبات، تفوق بروسيا دورتموند 3 مرات، فيما تفوق البافاري في 3 مرات أخرى.

وفوز البايرن على نظيره بروسيا دورتموند في مواجهة اليوم، يعني انفراده بالتفوق في المواجهات المباشرة بين الفريقين في البطولة، وهو الأمر نفسه الذي يسعى إليه الفريق الأصفر من خلال تحقيق الفوز الـ4 على حساب البايرن في السوبر.

وبروسيا دورتموند حصدت اللقب 5 مرات، جاء 3 منهم على حساب بايرن ميونخ في أعوام 1989، 2013، 2014.

وعلى الجانب الآخر، حصد بايرن ميونخ اللقب 7 مرات، منهم 3 على حساب بروسيا دورتموند وذلك في أعوام 2012، 2016، 2017.

وعلى مستوى الأهداف، نجح فريق بروسيا دورتموند في تسجيل 13 هدفًا بشباك بايرن ميونخ في مواجهات السوبر الألماني، فيما نجح البافاري في تسجيل 11 هدفًا في شباك الفريق الأصفر.