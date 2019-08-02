كافاني يحسم أمر بقائه في باريس سان جيرمان

نفى المهاجم الأوروغواياني إدينسون كافاني ما تردد عن اقتراب رحيله عن باريس سان جيرمان في ظل اهتمام إنتر ميلان بالتعاقد معه، مؤكدًا علاقته الطيبة بزميله نيمار الذي يتمنى بقاءه وعدم رحيله عن النادي الفرنسي.

وقال كافاني في مقابلة مع صحيفة ”لو بارزيان“ الفرنسية، أجرته معه في الصين قبل مواجهة رين في السوبر الفرنسي يوم السبت بشأن رحيله: ”لقد تحدثت بالفعل في الموسم الماضي. لقد وعدت ليس فقط للجماهير بل قلت من داخلي أني أرغب في إنهاء مسيرتي في أوروبا مع باريس سان جيرمان. سنرى إذا كانت كرة القدم ستجعلني أبقى هنا. قد يكون قراري العودة إلى أوروغواي. لكنني قررت البقاء لنهاية عقدي، لكن الأمر لا يتوقف على أمنياتي فقط، هناك إدارة النادي والجماهير“.

ويسعى إنتر ميلان بقيادة المدير الفني الجديد أنطونيو كونتي للتعاقد مع كافاني بعد فشل انتقال روميلو لوكاكو مهاجم مانشستر يونايتد، لكن المهاجم فارع الطول حسم الأمر بالبقاء في سان جيرمان.

ويرتبط مهاجم أوروغواي بعقد ينتهي في يونيو/حزيران 2020، لكنه لا يفكر حاليًا في تمديده بداعي أن إدارة النادي لم تتحدث معه في ذلك.

وأوضح كافاني: ”باريس سان جيرمان خاض وقتًا عصيبًا في نهاية الموسم الماضي. لكنه يضع كل شيء في نظامه. ربما يمكننا مناقشة الأمر بعد ذلك. أنا هادئ، سواء بقيت أم لا بعد نهاية عقدي. الشيء الوحيد الذي أعرفه هو أنه منذ اليوم الأول من وصولي إلى باريس وأنا أقدم أقصى ما لدي للنادي. هذه المدينة بعد ست سنوات أصبحت مثل منزلي وعائلتي وحتى اللحظة الأخيرة، سأقدم أقصى ما لدي“.

وعن علاقته بنيمار ورأيه في رغبته في الرحيل قال كافاني: ”علاقتي بنيمار طبيعية ومهنية للغاية. ترددت أشياء عنها خلال الشهور الأولى بعد انضمامه للفريق. ما تم تناوله في وسائل الإعلام عن خلافاتنا مبالغ فيه للغاية وغير صحيح.

”نيمار شخص طيب القلب وأتمنى أن ينمو كلاعب وشخص، وأعتقد أنه لا يزال لديه الكثير لإعطائه لباريس سان جيرمان حتى آخر يوم سيكون فيه كلاعب. لديه الكثير ليعطيه لكرة القدم أيضًا. أتمنى بقاءه وكذلك كيليان مبابي“.