صحيفة: ريبيري سينهي مسيرته الكروية في الخليج

كشفت تقارير صحفية، أن الدولي الفرنسي السابق فرانك ريبيري، يعتزم استكمال مسيرته الكروية كلاعب في السعودية أو قطر، وذلك بعدما رحل الموسم الماضي عن صفوف بايرن ميونخ الألماني.

أشارت صحيفة بيلد الألمانية، اليوم الجمعة، إلى أن اللاعب البالغ (36 عاماً)، سيسافر إلى الخليج من أجل توقيع اتفاق، بعدما اجتاز فحصًا طبيًا في ميونخ.

وودع ريبيري الموسم الماضي فريق بايرن ميونخ الذي انضم لصفوفه في 2007 قادمًا من أولمبيك مارسيليا.

وكان رحيل ريبيري عن ”البافاري“ بمثابة نهاية لحقبة بالفريق الألماني، الذي ودع في نفس العام مخضرمَين آخرَين، هما الهولندي آريين روبن، والبرازيلي رافينيا.