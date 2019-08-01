بايرن ميونخ يكشف موعد عودة كومان

طمأن نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم جماهيره بشأن حالة لاعبه الفرنسي كينغسلي كومان، الذي تعرض لإصابة خلال مشاركته في المباراة أمام توتنهام الإنجليزي أمس الأربعاء، في نهائي كأس أودي 2019 الودية.

وأوضح النادي البافاري عبر موقعه: ”تعرض كينغسلي كومان إلى إصابة بكدمة في الركبة أثناء مباراة نهائي كأس أودي 2019 ضد توتنهام أمس الأربعاء“.

لكن النادي كشف عن اقتراب عودة كومان للتدريبات من جديد، مضيفًا: ”بعد الفحص الطبي الذي أجراه طبيب بايرن هانز فيلهيلم مولر فولفارت للفريق، من المتوقع عودة كومان للتدريبات غدًا الجمعة“.

يأتي ذلك في الوقت الذي يستعد فيه بايرن ميونخ للمواجهة المرتقبة أمام غريمه بروسيا دورتموند بعد غدٍ السبت، في مباراة كأس السوبر الألمانية.