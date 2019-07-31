”فيفا“ يبدأ الإعلان عن أسماء المرشحين لجوائز ”THE BEST“.. جمال بلماضي ينافس غوارديولا وكلوب على أفضل مدرب

بدأ الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ اليوم الأربعاء، الإعلان عن أسماء المرشحين لجوائز ”ذا بيست“ لأفضل لاعب ومدرب خلال العام الجاري 2019.

ويقام الحفل هذا العام في مدينة ”ميلانو“ الإيطالية يوم 23 سبتمبر المقبل، بعد إقامتها في ”لندن“ العامين الماضيين 2017 و2018.

يذكر أن الكرواتي لوكا مودريتش هو آخر لاعب قد فاز بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2018 بعد تفوقه على الثنائي كريستيانو رونالدو ومحمد صلاح.

وكان الموقع الرسمي بالأمس قد أكد أن الكشف عن المرشحين سيبدأ في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة، الثانية بتوقيت السعودية، للمنافسة على 4 جوائز هي:

الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة، الثانية بتوقيت السعودية – جائزة أفضل مدرب للسيدات عن عام 2019.

الثانية ظهرًا بتوقيت القاهرة، الثالثة بتوقيت السعودية _ جائزة أفضل مدرب للرجال عن عام 2019.

الثالثة ظهرًا بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت السعودية – جائزة أفضل لاعبة عن عام 2019.

الرابعة ظهرًا بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت السعودية

– جائزة أفضل لاعب عن عام 2019.

وأعلن ”فيفا“ عن المرشحين لجائزة أفضل مدرب لفرق السيدات في عام 2019.

1- ميلينا بيرتوليني – إيطاليا

2 – جيل إيليس – أمريكا

3 – بيتر جيردسون – السويد

4 – فوتوشي إيكدا – اليابان

5 – تونيا إيس – إسبانيا

6 – جون مونتيمورو – أستراليا

7- فيل نيفيل – إنجلترا

8 – رينالد بيدروس – فرنسا

9 – بول ريلي – إنجلترا

10 – سارينا فيغمان – هولندا

???? Meet the coaching candidates! ????#TheBest Men's Coach nominees: ???????? Djamel Belmadi

???????? Didier Deschamps

???????? Marcelo Gallardo

???????? Ricardo Gareca

????????@PepTeam

???????? Jurgen Klopp

???????? Mauricio Pochettino

???????? Fernando Santos

???????? Erik ten Hag

???????? Tite Voting OPEN ????https://t.co/NRJ9Nz40FC — FIFA.com (@FIFAcom) July 31, 2019

كما أعلن ”فيفا“ عن أسماء المرشحين لجائزة أفضل مدرب لفرق الرجال وجاءوا كالتالي:

1- جمال بلماضي – الجزائر

2- ديديه ديشان – فرنسا

3- مارسيلو غالاردو – الأرجنتين

4- ريكاردو جاريكا – الأرجنتين

5- بيب غوارديولا – إسبانيا

6- يورغن كلوب – ألمانيا

7- ماوريسيو بوتشيتنو – الأرجنتين

8- فرناندو سانتوس – البرتغال

9- إريك تين هاغ – هولندا

10 – تيتي – البرازيل