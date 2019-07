مورينيو: لست سعيدًا وأفتقد كرة القدم.. ولن أدرب منتخب البرتغال

يسعى المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو على العودة قريبًا لمجال التدريب، مؤكدًا انتظاره للفرصة المناسبة قبل اتخاذ قرار بشأن مستقبله.

ولم يتولَ مورينيو إدارة أي فريق، منذ رحيله عن مانشستر يونايتد في نهاية العام الماضي، وعلى الرغم من تلقيه العديد من العروض، لكنه قرر انتظار الوقت المناسب.

وقال مورينيو في مقابلة مع شبكة ”سكاي سبورتس“: ”هذه هي المرة الأولى التي آخذ فيها وقتًا للتفكير.. أول مرة أذهب إلى سيتوبال البرتغالية في نهاية يوليو/ تموز أو بداية أغسطس/ آب منذ أكثر من 20 عامًا“.

وأضاف: ”لدي بعض الوقت للتفكير وإعادة التفكير والتحليل“.

وأوضح: ”طالبني أصدقائي بالاستمتاع بوقتي، وبشهري يوليو وأغسطس، وبكل ما لدي.. لكني صراحة، لا يمكنني الاستمتاع، وأنا لست سعيدًا بما يكفي للاستمتاع“.

وتابع: ”أفتقد كرة القدم، الناس الذين يحبونني، الكثير من المشجعين الذين لدي حول العالم، والكثير من الناس الذين ألهمتهم“.

