إيليس مدربة المنتخب الأمريكي للسيدات تغادر منصبها

قال الاتحاد الأمريكي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، إن جيل إيليس مدربة المنتخب الوطني للسيدات، التي أصبحت أول سيدة في التاريخ تفوز بكأس العالم مرتين متتاليتين، ستترك منصبها في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وقالت إيليس (52 عامًا) إن قرارها بالرحيل عن تدريب الفريق بعد اقتناص اللقب الرابع للولايات المتحدة لكأس العالم في فرنسا الشهر الحالي كان ضمن خطة وضعتها لنفسها منذ تعيينها في منصبها لأول مرة في مايو/ آيار 2014.

وقالت إيليس، التي قادت الفريق للفوز في 102 بين 127 مباراة منذ توليها المهمة، في بيان:“فرصة تدريب هذا الفريق والعمل مع هؤلاء اللاعبات المذهلات كان فخرًا لي طوال حياتي، وأريد توجيه الشكر لهن، والإشادة بالتزامهن وشغفهن ليس فقط للفوز بالبطولات لكن أيضًا لزيادة شأن اللعبة عالميًا، وسيظل الفريق مثالًا يحتذى به للأجيال المقبلة“.

وقادت إيليس منتخب بلادها إلى الفوز في جميع مبارياته السبع التي خاضها في كأس العالم في فرنسا فيما يعد إنجازًا كبيرًا بعد 3 سنوات من فشل الولايات المتحدة في الحصول على أي ميدالية في أولمبياد ريو 2016.

وفي نهاية 2015 حصلت إيليس، التي فازت بثماني بطولات مع الولايات المتحدة بينها لقبان لكأس العالم، على جائزة أفضل مدربة في العالم.

وستواصل إيليس عملها مع الاتحاد الأمريكي للعبة على الأقل حتى العام المقبل كسفيرة للاتحاد في الأحداث المختلفة.

وقال كارلوس كوردييرو، رئيس الاتحاد الأمريكي، إن الاتحاد يدين بإيليس بالامتنان لكل ما قدمته للعبة.