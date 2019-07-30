فيفا يكشف موعد الإعلان عن المرشحين لجائزة ”THE BEST“ أفضل لاعب في العالم

يعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا”، غدًا الأربعاء، عن أسماء النجوم المرشحين للفوز بجوائز الأفضل ”THE BEST“، خلال العام الجاري.

ومن المقرر الكشف، غدًا، عن قوائم المرشحين لجوائز الأفضل في العالم ”The Best“ عبر صفحات الاتحاد الدولي، حيث حدد فيفا مواعيد إعلانها بالترتيب في تمام الواحدة وحتى الرابعة ظهرًا بتوقيت القاهرة، والثانية حتى الخامسة بتوقيت السعودية.

أما عن إعلان الفائزين بجوائز الأفضل في العالم، فمن المقرر أن توافق، الإثنين 23 سبتمبر المقبل، في حفل ضخم بمدينة ميلانو الإيطالية.

وانطلقت الجائزة قبل 3 سنوات في العام 2016، بعد انفصال فيفا عن التعاون مع مجلة ”فرانس فوتبول“ في تقديم جائزة الكرة الذهبية ”بالون دور“.

وأكد الموقع الرسمي، أن هناك 4 جوائز سيتنافس عليها اللاعبون والمدربون

1- جائزة أفضل مدرب لفرق ومنتخبات السيدات لعام 2019.

2- جائزة أفضل مدرب لفرق ومنتخبات الرجال لعام 2019.

3- جائزة أفضل لاعبة لعام 2019.

4- جائزة أفضل لاعب لعام 2019.

يذكر أن الكرواتي لوكا مودريتش هو آخر الفائزين بتلك الجائزة في العام 2018، عقب التفوق على كريستيانو رونالدو صاحب الجائزة في عامي 2016 و2017 ومحمد صلاح مهاجم ليفربول، بسبب نجاحه في الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا مع فريقه ريال مدريد والوصول لنهائي كأس العالم 2018 مع منتخب بلاده.