باريس سان جيرمان يتعاقد مع السنغالي إدريسا جاي لاعب إيفرتون لـ4 سنوات قادمة

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تعاقده مع إدريسا جاي، لاعب وسط إيفرتون، لمدة أربع سنوات.

وانضم لاعب منتخب السنغال البالغ من العمر 29 عامًا إلى إيفرتون قادمًا من أستون فيلا في 2016 وشارك في 108 مباريات مع النادي الواقع في منطقة مرسيسايد.

وأمضى خمسة أعوام في ليل قبل انتقاله لإنجلترا، وفاز بثنائية الدوري والكأس مع النادي الفرنسي في 2011.

ولم يتم الكشف عن التفاصيل المالية، لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن باريس سان جيرمان سيدفع حوالي 30 مليون جنيه إسترليني (36.49 مليون دولار) من أجل ضم جاي.

وقال جاي في بيان بموقع باريس سان جيرمان على الإنترنت ”أنا فخور للغاية بالانضمام إلى باريس سان جيرمان. أردت إعطاء دفعة لمسيرتي بالانضمام إلى باريس سان جيرمان، وهو واحد من أكبر المشروعات الرياضية الطموحة في أوروبا“.