بعد تهديد الفيفا.. إيران تسمح للنساء بدخول الملاعب

أعلن مسؤول في وزارة الرياضة الإيرانية، السماح للنساء بحضور إلى مدرجات ملاعب كرة القدم، شريطة ”مراعاة الاعتبارات الأخلاقية“، جاء ذلك بعدما هدد الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بتعليق العمل مع الاتحاد الإيراني.

ويمنع النظام الإيراني منذ وصول رجال الدين المتشدد إلى السلطة عام 1979 النساء من الحضور إلى مدرجات ملاعب كرة القدم بذريعة مخالفتها الشريعة الإسلامية ومنعًا للاختلاط بين الرجال والنساء.

ونقلت صحيفة ”إيران اليوم“ الإلكترونية، عن المصدر قوله إن ”هناك موافقة صدرت من قبل السلطات المعنية على حضور النساء إلى مدرجات ملاعب كرة القدم شريطة مراعاة الاعتبارات الأخلاقية“.

وفي سياق متصل، قال وزير الشباب والرياضة الإيرانية مسعود سلطاني فر، إن ”السماح للنساء بالحضور إلى مدرجات الملاعب فقط محصور بالمباراة الوطنية للمنتخب الإيراني، ولا يشمل المباراة المحلية للدوري الإيراني“.

كما كشف مدير العلاقات العامة لوزارة الشباب والرياضة مازيار ناظمي، أن الاتحاد الإيراني أبلغ الفيفا بالسماح للنساء، بدخول مدرجات ملاعب كرة القدم، مضيفًا ”ربما سيتم فتح أبواب مدرجات الملاعب أمام الفتيات قريبًا“.

وقال ناظمي في تغريدة كتبها على ”تويتر“، ”يمكن للمرأة دخول ملاعب كرة القدم، والتنسيق بين المنظمات ذات الصلة ومراعاة الاعتبارات الثقافية والأخلاقية“.

من جانبها، قالت مساعدة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة والأسرة معصومة ابتكار، يوم الإثنين، إنها تأمل أن يتم فتح مدرجات ملاعب كرة القدم أمام الفتيات قريبًا، جاء ذلك في تصريحات لها نقلتها الوكالة الرسمية ”إيرنا“، خلال زيارتها إلى محافظة خراسان الشمالية.

كما قال عضو الاتحاد الإيراني لكرة القدم في محافظة خوزستان جنوب إيران كاظم طالقاني اليوم، إن ”مطالبة الفيفا بحضور النساء الإيرانيات في مدرجات الملاعب يشمل المباريات الوطنية في العاصمة طهران، ولا يشمل باقي المحافظات الأخرى“.

وكان غياني إنفانتينو رئيس الفيفا، قد أرسل منذ حوالي شهر، رسالة إلى مهدي تاج، رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، يطلب منه السماح للنساء بالدخول إلى مدرجات ملاعب كرة القدم لمشاهدة المباريات المؤهلة لكأس العالم 2022.

وانتقد إنفانتينو أيضًا حكومة الرئيس حسن روحاني لفشلها في وعد النساء بدخول الملاعب بعد انتهاء المهلة التي حددتها الفيفا لإيران، والتي انتهت في 16 من يوليو الجاري، بالسماح للنساء بحضور مدرجات الملاعب.