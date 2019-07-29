أندرلخت يساند كومباني رغم خسارة مباراته الأولى في الدوري البلجيكي

قال فينسن كومباني، اليوم الاثنين، إنه لن يتراجع عن خططه لإعادة بناء أندرلخت، المنافس في الدوري البلجيكي لكرة القدم، وسيواصل الاعتماد على اللاعبين الشبان رغم الخسارة على أرضه في أول مباراة يقودها كلاعب ومدرب مع النادي الأكثر نجاحًا في البلاد.

وتحولت المباراة الأولى لكومباني إلى كابوس بعد الخسارة 2-1 أمام ضيفه أوستندي في المباراة الأولى بالدوري للموسم الجديد.

لكن المدافع، البالغ عمره 33 عامًا والذي شارك في المباراة، قال إنه لن يتراجع عن فلسفته ويصر على ضرورة مساندة إدارة النادي والجماهير لخططه.

وقال عن هيمنة أندرلخت وتسجيل هدف التقدم ثم العودة الناجحة لأوستندي: ”كان لدي شعور قبل المباراة بأن هذا السيناريو قد يحدث.

لكني مع الأداء الذي قدمه الفريق بنسبة 100% لأننا مقتنعون بذلك ولا تراجع عن الدفع باللاعبين الشبان“.

وضمت التشكيلة الأولى لكومباني كمدرب لاعبين اثنين عمرهما 19 عامًا وآخر 18 عامًا وثالث 17 عامًا هو المهاجم جيرمي دوكو في مشاركته الأولى مع الفريق.

وأضاف قائد مانشستر سيتي الإنجليزي السابق للصحفيين: ”كانت هناك الكثير من الدروس المستفادة لهؤلاء اللاعبين الشبان من المباراة“.

وعاد كومباني، الذي بدأ مسيرته في أندرلخت وعمره ستة أعوام، إلى النادي بعد 13 عامًا قضاها مع هامبورغ ومانشستر سيتي.

ويريد كومباني استعادة سمعة أندرلخت في تطوير المواهب الشابة مثلما الحال مع أياكس أمستردام الذي يتجاوز لاعبوه حدود هولندا.

وأضاف: ”لا يمكن أن نتراجع أو نقف في المنتصف. يجب مواصلة ما نقتنع به دون أي تراجع.

أدرك ما أريد أن أفعله هنا، ومتمسك بهذه السياسة. نريد اللعب بطريقة هجومية. النادي والجماهير يساندان هذه الأفكار، لكني أيضًا أدرك أن أندرلخت ينبغي عليه تحقيق نتائج جيدة“.

وأنهى الفريق الموسم الماضي في المركز السادس في جولات حسم اللقب ليفشل في التأهل إلى إحدى بطولتي أوروبا موسم 2019-2020.