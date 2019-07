أياكس يهزم آيندهوفن ويتوّج بكأس السوبر الهولندي للمرة التاسعة

توّج فريق أياكس أمستردام، يوم السبت، بلقب كأس السوبر الهولندي لكرة القدم للمرة التاسعة في تاريخه، بالتغلب على آيندهوفن بهدفين دون رد.

قدّم الفريقان مباراة متوسطة المستوى في شوطها الأول، رغم التقدم المبكر لأياكس أمستردام بهدف عن طريق الدنماركي كاسبر دولبيرغ في الدقيقة 1 من زمن اللقاء.

وجاءت البداية سريعة في الشوط الثاني، عن طريق أياكس الذي نجح في تسجيل الهدف الثاني عبر دالي بليند في الدقيقة 53 من زمن المباراة.

Fans, you were amazing. As always. ????#ajapsv ???? pic.twitter.com/VVwbLDkp8c

— AFC Ajax (@AFCAjax) July 27, 2019