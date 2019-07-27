داني ألفيس يلجأ لـ“إنستغرام“ للبحث عن نادٍ جديد

لجأ النجم البرازيلي داني ألفيس لمواقع التواصل الاجتماعي؛ للبحث عن ناد جديد للّعب له، بعدما رحل عن باريس سان جيرمان الفرنسي؛ إثر نهاية عقده.

وقال ألفيس عبر حسابه الرسمي على ”إنستغرام“: ”أبحث عن عمل.. أين أقدم سيرتي الذاتية؟“.

وأضاف البرازيلي المخضرم ساخرًا: ”هل من أحد لديه وقت لقراءة سيرتي“، وذلك في إشارة لألقابه العديدة مع البرازيل وأندية إشبيلية وبرشلونة ويوفنتوس وباريس سان جيرمان.

ورفضت إدارة باريس سان جيرمان، تجديد تعاقد داني ألفيس، ليرحل عن الفريق الفرنسي بالمجان هذا الصيف.

وارتبط اسم ألفيس بالعديد من الأندية، مثل آرسنال وتوتنهام هوتسبير ومانشستر سيتي، كما زعمت تقارير أخرى أنه عرض نفسه على مسؤولي برشلونة.

وقال بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي: ”أعلم تمامًا موقف داني ألفيس، ولكن لدي في مركزه وفرة عددية“.

وانتقل ألفيس، البالغ 36 عامًا، إلى سان جيرمان في صيف 2017 بالمجان، عقب نهاية عقده أيضًا مع يوفنتوس الإيطالي، وتوج مع العملاق الفرنسي بالدوري المحلي مرتين، ومثلهما في السوبر الفرنسي بجانب كأس الاتحاد وكأس الرابطة.

وبدأ ألفيس مسيرته مع باهيا البرازيلي، قبل أن يتجه إلى إشبيلية الإسباني في 2002، وبعدها لفت أنظار برشلونة لينتقل إلى العملاق الكتالوني في 2008، وحقق برفقة ليونيل ميسي كل الألقاب المتاحة قبل رحيله في 2016 إلى اليوفي.