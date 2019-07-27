تدهور الحالة الصحية لبيكنباور ينقذه من المساءلة

أفاد الأطباء المعالجون لأسطورة بايرن ميونخ ومنتخب ألمانيا السابق فرانز بيكنباور بأن حالته الصحية تعرضت لتدهور كبير منذ أبريل الماضي ما يمنعه من الوقوف أمام القضاء السويسري لسماع أقواله في قضية فوز بلاده بتنظيم كأس العالم 2006.

وذكرت مجلة ”دير شبيغل“ الألمانية أن فريق المحامين الخاص بقائد ألمانيا السابقن البالغ من العمر 73 عامًا، أرسل شهادة طبية للمدعي العام السويسري تفيد بصعوبة مثول بيكنباور أمامه.

وتتم التحقيقات مع بيكنباور في سويسرا نظرًا لأنه كان له دور مهم في فوز ألمانيا بتنظيم كأس العالم 2006، وما شاب ذلك من مزاعم فساد كما أنه كان رئيس اللجنة المنظمة للبطولة التي فازت بها إيطاليا.

وتضمنت الشهادة الطبية عدم تمكن بيكنباور من الإدلاء بشهادته أو التحقيق معه نظرًا لأن ”أي انفعال يمكن أن يعرض حياته للخطر“.

وأضاف التقرير الطبي أن أسطورة بايرن ميونخ السابق ”تراجعت ذاكرته بشكل ملحوظ ولا يتوقع حدوث أي تحسن لحالته“.