غوارديولا: لست غاضبًا من تفاوض ساني مع بايرن ميونخ

أعلن بيب غوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، أنه غير غاضب من سعي نادي بايرن ميونخ الألماني إلى ضم ليروي ساني، نجم النادي الإنجليزي والمنتخب الألماني.

وفي رده على سؤال حول ما إذا كان يشعر بخيبة أمل محتملة حيال استمرار سعي البايرن إلى ضم ساني، قال المدير الفني السابق للنادي البافاري في مدينة يوكوهاما اليابانية، اليوم الجمعة:“أحب بايرن ميونخ وأقدّره جدًا، فقد أعطاني فرصة مذهلة للعمل في ألمانيا“.

وبحسب صحيفة ”بيلد“ الألمانية، فإن حسن صالح حميديتش، المدير الرياضي للبايرن، قد بدأ مفاوضات مع ساني حول انتقاله إلى النادي صاحب الأرقام القياسية من البطولات في ألمانيا.

وكان غوارديولا قد صرح مؤخرًا بأن بمقدور ساني الرحيل عن النادي في حال أراد ذلك، في الوقت نفسه، أكد المدرب الإسباني إنه يتمنى بقاء جناح الفريق.

ويسعى مانشستر سيتي إلى تمديد عقده مع ساني الذي يستمر حتى نهاية يونيو 2021.

وكان غوارديولا صرَّح، الأسبوع الماضي، أنه ليست هناك حتى الآن محادثات مع بايرن حول سانيه، ورد، كارل هاينتس-رومينيغه، الرئيس التنفيذي للنادي البافاري، على هذا التصريح بالقول:“لا أعرف ما إذا كان بيب يعرف كل ما يدور في ناديه، لا أدري، لننتظر“.

واتسم رد فعل غوارديولا على تصريحات رومينيغه بالهدوء، وقال في لقاء له خلال رحلة فريقه في اليابان:“ كرة القدم كما هي، أحيانًا أقول أشياء لا تعجب الجانب الآخر“.