”فيفا“ يكشف موعد مباريات كأس العالم للأندية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“، أن بطولة كأس العالم للأندية 2019، ستنطلق يوم 11 ديسمبر في قطر، وتنتهي يوم 21 من الشهر ذاته.

وقال ”فيفا“ في بيان عبر موقعه على الإنترنت: ”ستنطلق فعاليات بطولة كأس العالم للأندية في قطر 2019 يوم 11 ديسمبر، في حين سيتوّج البطل يوم 21 من الشهر ذاته، هذا ما أكده اليوم مكتب مجلس الفيفا بشأن مواعيد البطولة التي تضم 7 أندية.

وأوضح البيان أنه سيتم إجراء حفل سحب القرعة الذي سيُحدّد مواجهات الدور الثاني ونصف النهائي في مقر الفيفا بمدينة زيوريخ السويسرية يوم 16 سبتمبر.

وضمنت 3 أندية مشاركتها حتى الآن في بطولة كأس العالم للأندية 2019، وهي: ليفربول الإنجليزي (بطل دوري أبطال أوروبا)، وسي أف مونتيري المكسيكي (الفائز بدوري أبطال الكونكاكاف)، وهينغين سبورت من كاليدونيا الجديدة (الفائز بدوري أبطال أوقيانوسيا)، في حين ستعرف هوية المشاركين في اتحادات أفريقيا وكونميبول في الفترة المقبلة.

أما بالنسبة للفريق الذي سيمثّل البلد المضيف قطر، فإن مصيره سيكون مرتبطًا بنتائج دوري أبطال آسيا، وإذا تُوّج فريق قطري بطلًا لدوري أبطال آسيا، فسيتأهل مباشرة لخوض الدور الثاني من كأس العالم للأندية قطر، فيما سيواجه وصيف البطل نادي هينان سبورت في المباراة الافتتاحية. أما إذا لم يكن الفريق الفائز بدوري أبطال آسيا من قطر، فسيخوض السد حامل لقب دوري نجوم قطر المباراة الافتتاحية ضد هينجين سبورت يوم 11 ديسمبر.

وسيتأهل إلى الدور الثاني الفريق الفائز في مباراة الدور الأول وممثلو اتحادات آسيا وأفريقيا وكونكاكاف.

فيما سيُواجه الفائزون في الدور الثاني ممثلي الاتحاد الأوروبي أو الاتحاد الأمريكي الجنوبي في نصف النهائي، وذلك بعد تحديد هذه المواجهات بشكل مُسبق عن طريق سحب القرعة.

الدور الأول

المباراة 1: نادي السد – هينجين سبورت، الأربعاء 11 ديسمبر.

الدور الثاني

المباراة 2: الفريق A – الفريق B، السبت 14 ديسمبر.

المباراة 3: الفريق C – الفريق D، السبت 14 ديسمبر.

مواجهات تحديد المركز الخامس ومباريات نصف النهائي.

المباراة 4: مباراة تحديد المركز الخامس، الثلاثاء 17 ديسمبر.

المباراة 5: ممثل كونميبول ضد الفائز P2 أو الفائز P3، الثلاثاء 17 ديسمبر.

المباراة 6: الفائز P2 أو الفائز P3 ضد ليفربول، الأربعاء 18 ديسمبر.

مواجهة تحديد المركز الثالث والمباراة النهائية

المباراة 7: مباراة تحديد المركز الثالث، السبت 21 ديسمبر.

المباراة 8: النهائي السبت 21 ديسمبر.