”الكونميبول“ يعاقب كلاوديو تابيا رئيس الاتحاد الأرجنتيني

أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول)، سوم الثلاثاء، إعفاء كلاوديو تابيا رئيس الاتحاد الأرجنتيني للعبة من مهامه في مجلس الاتحاد الدولي (فيفا).

وفي بيان منشور على الموقع الرسمي للاتحاد القاري ”أرسل كلاوديو تابيا مذكرة في 3 يوليو / تموز الماضي لكي ينظر فيها الكونميبول، واستجابة لهذا المطلب، تم عقد جلسة استثنائية للمجلس، كانت النقطة الوحيدة في جدول الأعمال هي تحليل شروط تلك المذكرة والاستماع إلى تابيا“.

وأضاف أنه تم مراجعة شكوى تابيا والاتحاد الأرجنتيني والتي انتقد فيها مستوى التحكيم خلال مباراة منتخب بلاده أمام البرازيل في بطولة (كوبا أمريكا) الأخيرة بنصف النهائي والتي خسرها بهدفين دون رد، وشكواه بعدم الاستعانة بتقنية الفيديو ضد مصلحة فريقه.

وأوضح أنه ”وبالتالي، نظرًا لخطورة التعبيرات التي أعرب عنها تابيا علنًا، بالنظر في استثمار منصبه، وبعد الاستماع إليه في الاجتماع الذي انعقد بناءً على طلبه، في ممارسة صلاحياته القانونية، قام المجلس بإعفائه من تمثيل الاتحاد القاري في مجلس (فيفا)“.

واختتم بيانه: ”ووفقًا للوائح سيتم انتخاب ممثل جديد للكونميبول، وتقديم جميع المعلومات الأساسية، بما في ذلك محاضر هذا الاجتماع إلى لجنة الأخلاقيات“.