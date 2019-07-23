إبراهيموفيتش يواجه شبح الإيقاف بعد تسببه في كسر عظام وجه الليبي محمد المنير (فيديو)

يواجه النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش شبح الإيقاف لفترة طويلة بعدما تسبب في كسر عظام وجنة الليبي محمد المنير خلال ديربي لوس أنغلوس في الدوري الأمريكي للمحترفين.

ووجه مهاجم مانشستر يونايتد السابق ضربة بمرفقه للمنير، لاعب لوس أنغلوس، خلال فوز لوس أنغلوس غالاكسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، يوم الجمعة الماضي.

وسجل إبراهيموفيتش ”هاترك“ لفريقه خلال مباراة الديربي قبل اشتباكه مع المصري زكي عبدالفتاح مدرب حراس المرمى في الفريق المنافس عقب صافرة النهاية.

وذكرت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، أن إبراهيموفيتش قد يواجه عقوبة إيقاف طويلة بعد خضوع المنير لجراجة لعلاج كسر عظام وجنته.

This is just unbelievable!!! ElMounir is going to have a surgery tomorrow! pic.twitter.com/XQnT8xEC5K — Amro Tarek (@AmroAbdelAziz) July 22, 2019

وأظهرت لقطات فيديو أن نجم يوفنتوس وبرشلونة وباريس سان جيرمان السابق نظر إلى المنير مرتين قبل أن يقفز عاليًا ويدفعه مرفقه في وجهه.

ورغم هذه الواقعة المؤسفة إلا أن تقنية حكم الفيديو VAR كانت متاحة لكن الحكم لم يستخدمها لمراجعة الواقعة.

وتسببت هذه الواقعة في اندفاع عبدالفتاح للملعب لمعاتبة إبرا عقب المباراة لكن النجم السويدي البالغ من العمر 37 عامًا سخر منه وقال له ”عد إلى بيتك.. أنت ****“.

وكشف المصري عمرو طارق، مدافع نيويورك ريد بولز، عن أن المنير سيحتاج إلى جراحة لعلاج كسر في عظام وجنته.

ونشر طارق، زميل المنير السابق في فريق أورلاندو سيتي، صور عبر حسابه على تويتر لوجنة المنير بالأشعة ويظهر خلالها عظمها المكسور.

وتبحث لجنة الانضباط في رابطة الدوري الأمريكي للمحترفين الواقعة ويمكن أن يتم إيقاف الدولي السويدي السابق بأثر رجعي.

وتم إيقاف إبراهيموفيتش مباراتين من قبل بسبب سلوكه العنيف ضد حارس مرمى نيويورك سيتي شون جونسون وفي حال ثبوت تعمد إلحاق الضرر بالمنير من المتوقع أن تكون العقوبة أقسى من ذلك.

ويحتل إبراهيموفيتش المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري برصيد 16 هدفًا في 17 مباراة فقط.