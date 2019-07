إبراهيموفيتش يواجه شبح الإيقاف بعد تسببه في كسر عظام وجه الليبي محمد المنير (فيديو)

يواجه النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش شبح الإيقاف لفترة طويلة بعدما تسبب في كسر عظام وجنة الليبي محمد المنير خلال ديربي لوس أنغلوس في الدوري الأمريكي للمحترفين.

ووجه مهاجم مانشستر يونايتد السابق ضربة بمرفقه للمنير، لاعب لوس أنغلوس، خلال فوز لوس أنغلوس غالاكسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، يوم الجمعة الماضي.

وسجل إبراهيموفيتش ”هاترك“ لفريقه خلال مباراة الديربي قبل اشتباكه مع المصري زكي عبدالفتاح مدرب حراس المرمى في الفريق المنافس عقب صافرة النهاية.

وذكرت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، أن إبراهيموفيتش قد يواجه عقوبة إيقاف طويلة بعد خضوع المنير لجراجة لعلاج كسر عظام وجنته.

This is just unbelievable!!! ElMounir is going to have a surgery tomorrow! pic.twitter.com/XQnT8xEC5K

— Amro Tarek (@AmroAbdelAziz) July 22, 2019