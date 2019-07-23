”كاف“ يعلن مواعيد تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، يوم الثلاثاء، مواعيد مباريات دور المجموعات للتصفيات القارية المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 في الكاميرون.

وكان الاتحاد الأفريقي أعلن من قبل عن نظام التصفيات، التي تبدأ بالدور التمهيدي (ذهاب وإياب) يومي 7 و15 أكتوبر / تشرين الأول المقبل للمنتخبات الأقل تصنيفًا، ثم يتم تقسيم منتخبات القارة على 12 مجموعة كل مجموعة بها 4 منتخبات يتأهل الأول والثاني مباشرة للبطولة الأفريقية.

ووفقًا لبيان إعلامي، حدد الكاف 11 نوفمبر / تشرين الثاني المقبل للجولة الأولى، والجولة الثانية في 19 من نفس الشهر، والجولة الثالثة في 31 أغسطس / أب 2020.

على أن تقام الجولة الرابعة للتصفيات في 8 سبتمبر / أيلول 2020، وتلعب الجولة الخامسة خلال الفترة من 5 لـ13 أكتوبر / تشرين الأول 2020، والجولة السادسة والأخيرة في الفترة من 9 لـ 17 نوفمبر / تشرين الثاني 2020.

وكان منتخب الجزائر قد توج بلقب البطولة الأخيرة التي أقيمت في مصر بالتغلب على السنغال في النهائي بهدف نظيف.