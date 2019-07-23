تقارير: باريس سان جيرمان يقدم عرضًا خياليًّا لتجديد التعاقد مع مبابي

كشفت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية أن باريس سان جيرمان الفرنسي يعتزم تقديم عرض خيالي للاعب كيليان مبابي من أجل إقناعه بتجديد عقده وحرمان مانشستر سيتي الإنجليزي من محاولة الاقتراب منه الصيف المقبل.

وانتشرت في الساعات القليلة الماضية، تقارير إعلامية مفادها عدم رغبة اللاعب الشاب بتجديد التعاقد مع ”بي سي جي“، ما أدى إلى حالة من التوتر داخل مجلس إدارة النادي الباريسي؛ ما دفع الإدارة للتحرك على وجه السرعة للحفاظ على خدمات اللاعب داخل جدران النادي.

ومن المقرر، أن يقدم رئيس سان جيرمان ناصر الخليفي، عقدًا لمدة 5 سنوات يربط مبابي بالباريسيين، ويجعله ثاني أعلى راتب في العالم، بعد الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وكشفت الصحيفة الإنجليزية أن مبابي سيتقاضى 50 مليون يورو في الموسم، أي (950،000 يورو أسبوعيا)، أي أكثر بـ 38 مليون يورو مما يتقاضاه حاليًّا، وأكثر بنحو 20 مليون يورو مما يتقاضاه نيمار مع النادي الباريسي.

وأشارت الصحيفة إلى أن أهم الأسباب التي تدفع نادي العاصمة الفرنسية لتقديم هذا العرض الضخم، هو السعي المستمر من جانب مانشستر سيتي للحصول على خدمات نجمه خلال عام، إذ يعتبر بيب غوارديولا، المدير الفني للسيتي، من أكثر المعجبين بمبابي، وكان على اتصال دائم به بعد مواجهة ”السيتيزنس“ وموناكو في دوري الأبطال عام 2017.

من ناحية أخرى يرغب ريال مدريد الإسباني في التوقيع مع اللاعب الدولي الفرنسي، لكن النادي الملكي يتحرك بشكل حذر فهو لا يريد كسر العلاقات الجيدة بين الناديين.

لكن كل ذلك بات متوقفًا على سرعة سان جيرمان بالتخلص من نيمار كي يتمكن من تحقيق العرض المقدم لمبابي.