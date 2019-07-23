جوليان دراكسلر جناح باريس سان جيرمان يهاجم نيمار

تحدث الألماني جوليان دراكسلر جناح باريس سان جيرمان عن شائعات رحيل زميله البرازيلي نيمار خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية مؤكدا أن النجم البرازيلي ليس هو الفريق الباريسي.

وقال دراكسلر في تصريحات نشرتها صحيفة ”الموندو ديبورتيفو“ الإسبانية: ”لا تزعجني الأخبار التي تتحدث عن رحيل نيمار شخصيًا، لكنها تسبب عدم رضا في غرف الملابس، أعتقد أن لا أحد يرغب في قراءة ما ينشر.“

وأضاف الجناح الألماني: ”نيمار نجم كبير هو لاعب مهم بالنسبة لنا، لكن باريس سان جيرمان ليس نيمار ”

وأكد النجم الألماني أن الجميع يحرص على متابعة ما سيحدث في قضية النجم البرازيلي.

وكانت العلاقة بين نيمار ودراكسلر قد شهدت توترًا كبيرًا في الموسم الماضي خلال إحدى لقاءات الفريق أمام مونبيلييه لدرجة أن المدرب توماس توخيل تدخل لتفرقة اللاعبين.

وقال نيمار لدراكسلر: ”من أنت لتتحدث معي؟ الشيء الوحيد الذي عليك فعله هو تمرير الكرة للخلف ”.

ويثير نيمار غضب إدارة باريس سان جيرمان التي قررت تجاهله على المواقع الاجتماعية كما تصر على تلقي عرض مالي ضخم للتخلي عنه.

وتلقى نيمار صدمة بعد تصريحات مسؤولين في برشلونة عبروا عن عدم رغبتهم في التعاقد معه، بينما يقاتل من أجل العودة لفريقه السابق وأصدقائه ميسي وسواريز.