رسميًا.. نانت الفرنسي يضم الجزائري مهدي عبيد (فيديو وصورة)

أعلن نادي نانت الفرنسي الإثنين رسميًا، تعاقده مع الجزائري مهدي عبيد، بعقد يمتد حتى صيف العام 2022.

وقال النادي الفرنسي في بيان عبر حسابه على موقع ”تويتر“: ”يسر نادي نانت الإعلان عن تعاقده مع مهدي عبيد، لاعب خط الوسط سيوقع عقدًا مع الأصفر والأخضر حتى العام 2022“.

ونقل نادي نانت عن مهدي عبيد قوله: ”أنا سعيد جدًا لأن أكون قادرًا على الانضمام إلى نانت، إنه نادٍ جيد جدًا لحصد البطولات، له تاريخ عظيم، آمل أن أحصل على موسم جيد وأشياء لطيفة هنا“.

ومهدي عبيد يبلغ من العمر 26 عامًا، وفاز مؤخرًا مع منتخب الجزائر بكأس الأمم الأفريقية التي استضافتها مصر.

وأشار نانت إلى أن مهدي عبيد لعب 73 مباراة مع ديغون، سجل فيها 6 أهداف.

ولعب مهدي عبيد لأندية لانس وديغون في فرنسا، ونيوكاسل في إنجلترا، وسانت جونستون في إسكتلندا، وباناثينايكوس في اليونان.

وشارك مهدي عبيد في 11 مباراة دولية مع منتخب الجزائر، سجل فيها هدفًا.