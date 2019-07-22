عقب تحقيق في تلاعب بنتائج مباريات دولية.. ”فيفا“ يوقف الأمين العام السابق لاتحاد بوتسوانا

فرض الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) عقوبة الإيقاف مدى الحياة على موكيتسي كغوتليلي الأمين العام السابق للاتحاد البوتسواني للعبة؛ بسبب قبوله رشى فيما له صلة بالتلاعب في نتائج مباريات دولية.

وأضاف الفيفا في بيان، اليوم الإثنين، أن الغرفة القضائية التابعة للجنة القيم المستقلة غرمت المسؤول السابق مبلغ 50 ألف فرنك سويسري (50953 دولارًا).

وقال الفيفا: ”الإجراءات الرسمية التي اتبعتها لجنة القيم ضد السيد كغوتليلي تعود لتحقيق مكثف في عدة محاولات للتلاعب في نتائج مباريات دولية لأغراض خاصة بالمراهنات تخص السيد ويلسون راج بيرومال المعروف بتلاعبه بالمباريات“.

وأضاف البيان أن الإجراءات بدأت في سبتمبر أيلول 2018.

وسيمتد الإيقاف على كغوتليلي ليشمل كافة الأنشطة المرتبطة بكرة القدم، سواء إدارية أو رياضية أو أي أنشطة أخرى على المستويين الوطني والدولي، وسيسري بدءًا من اليوم الإثنين.

وأدت التحقيقات التي دامت طويلًا في أنشطة بيرومال الخاصة بالتلاعب في نتائج المباريات في سنغافورة إلى فرض الإيقاف مدى الحياة على لاعبين ومسؤولين سابقين.

وتم إيقاف 7 لاعبين حاليين وسابقين عن ممارسة أي أنشطة لها علاقة بكرة القدم مدى الحياة في أبريل نيسان الماضي.

وعاقبت محكمة فنلندية بيرومال بالسجن لعامين في 2011؛ بسبب تقديمه رشى للاعبين وحكام للتلاعب بنتائج مباريات.