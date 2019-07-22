مواجهات قوية في قرعة الدور الثالث المؤهل لدوري أبطال أوروبا

سحبت، يوم الإثنين، قرعة الدور الثاني من التصفيات المؤهلة لدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، والتي ستقام مبارياتها يومي السادس والسابع من أغسطس/آب المقبل للذهاب والإياب بعدها بأسبوع واحد.

وأسفرت القرعة عن مباريات قوية تشارك فيها أندية بورتو ودينامو كييف وبروغ وكراسنودار وإسطنبول باكشهير المتأهلة من الدوري، وكذلك أياكس أمستردام وباوك اليوناني المتأهلان كبطلين للدوري المحلي في بلادهما.

وتبرز مباريات باوك وأياكس، الذي بلغ الدور قبل النهائي الموسم الماضي، وكذلك بورتو وكراسنودار خلال هذه المواجهات التي سحبت قرعتها في مدينة نيون السويسرية مقر الاتحاد الأوروبي للعبة.

⭐️ CHAMPIONS PATH ⭐️ pic.twitter.com/bIzN3fj39j — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) July 22, 2019

طريق الأبطال

الفائز من كلوغ (رومانيا) /مكابي تل أبيب (إسرائيل) مع الفائز من سلتيك (اسكتلندا) نومي كالغو (إيستونيا).

الفائز من أبويل (قبرص)/سوتيسكا (الجبل الأسود) مع الفائز من دندالك (أيرلندا) وقرباغ (إذربيغان).

باوك (اليونان) – أياكس (هولندا).

الفائز من سابورتالو (جورجيا) دينامو زغرب (كرواتيا) مع الفائز من فيرينكافروس (المجر)/ فاليتا (مالطة).

الفائز من HJK هلنسكي (فنلندا)/ رد ستار بلغراد (صربيا) مع الفائز من نيو سانتس (ويلز) / كوبنهاغن (الدنمارك).

الفائز من ماريبور (سلوفينيا)/ وأيك (السويد) مع الفائز باتي بوريسوف (روسيا البيضاء) / روزنبورغ (النرويج)

⭐️ LEAGUE PATH ⭐️ pic.twitter.com/IkXMwoHa8t — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) July 22, 2019

طريق الدوري

إسطنبول باكشهير (تركيا) مع الفائز من فيكتوريا بلزن (التشيك) / أولمبياكوس (اليونان)

كراسنودار (روسيا) – بورتو (البرتغال)

كلوب بروغ (بلجيكا) – دينامو كييف (أوكرانيا)

الفائز من أيندهوفن (هولندا) / بازل (سويسرا) مع لاسك (النمسا)