أبرز تغريدات ”تويتر“ الرياضية.. إبراهيموفيتش يحتفل بـ“الهاتريك“.. وتير شتيغين متحمس لمعرفة الثقافة اليابانية

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر”، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على ”تويتر“.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي.

إيفان راكيتيتش في الطريق إلى طوكيو

نشر إيفان راكيتيتش، لاعب نادي برشلونة الإسباني، صورة له عبر صفحته الشخصية برفقة زملائه بيكيه ودي يونغ، في الطائرة الخاصة بالفريق، والمتجهة إلى طوكيو ضمن استعدادات الموسم الجديد، وعلق اللاعب أعلى الصورة قائلًا: ”الذهاب إلى طوكيو“.

ساديو ماني يروج لقميص ليفربول الجديد

نشر النجم السنغالي، ساديو ماني، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، صورة لقميص النادي الجديد عبر صفحته الشخصية.

إبراهيموفيتش يتوهج في الدوري الأمريكي

نشر النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، صورة له عبر صفحته الشخصية، وعلق اللاعب أعلى الصورة قائلًا: ”أنا لوس أنغلوس“، بعدما واصل المهاجم السويدي توهجه مع فريق لوس أنغلوس غالاكسي في الدوري الأمريكي، بعدما أمطر شباك لوس أنغلوس إف سي بثلاثية ”هاتريك“، في الساعات الأولى من صباح السبت.

ويلعب ”إبرا“ ضمن صفوف جالاكسي منذ عام 2018، بعد انضمامه إلى الفريق قادمًا من مانشستر يونايتد الإنجليزي، وشارك معه حتى الآن في 44 مباراة، سجل خلالها 38 هدفًا.

كريم بنزيما: انتظروا العرض الأول الليلة

نشر كريم بنزيما، لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، صورة له بقميص ناديه، وعلق اللاعب أعلى الصورة قائلًا: ”الليلة العرض العالمي الأول“، قبل المباراة التي ستجمع بين النادي الملكي ونادي بايرن ميونخ في بطولة كأس الأبطال الدولية.

ليروي ساني: دعنا نستمر في العمل

نشر ليروي ساني، لاعب نادي مانشيستر سيتي الإنجليزي، عقب اللقاء الذي جمع بين ناديه ونادي وولفرهامبتون في نهائي كأس الدوري الإنجليزي، الذي انتهى بفوز ولفرهامبتون بركلات الترجيح، وعلق اللاعب أعلى الصورة قائلًا: ”المباراة الثانية الودية دعنا نستمر في العمل“.

برناردو سيلفا يودع شنغهاي

نشر برناردو سيلفا، لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، صورة له وهو يستعد للسفر إلى هونغ كونغ، عقب انتهاء المرحلة الأولى من استعدادات الفريق في مدينة شنغهاي، وعلق أعلى الصورة قائلًا: ”آخر لعبة في شنغهاي.. قبالة إلى هونغ كونغ غدًا“.

تير شتيغين: متحمس لمعرفة الثقافة اليابانية

نشر تير شتيغين، حارس مرمى نادي برشلونة الإسباني، صورة له عبر صفحته الشخصية, وعلق الحارس أعلى الصورة قائلًا: ”الكرة وأنا لا ينفصلان، منذ أن بدأت اللعب، أخذني ذلك إلى العديد من الأماكن في جميع أنحاء العالم، الآن ستكون اليابان وأنا متحمس مرة أخرى لمعرفة المزيد عن الثقافة“.

ماركوس راشفورد: دعونا نحافظ على هذا الإيقاع

نشر ماركوس راشفورد، لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، صورة له عبر صفحته الشخصية عقب نهاية اللقاء الذي جمع بين إنتر ميلان والمان يونايتد، الذي انتهى بفوز الأخير بهدف دون رد سجله اللاعب ماسون غرينوود بعد عرض جيد، وعلق اللاعب أعلى الصورة قائلًا: ”دعونا نحافظ على هذا الإيقاع“.

رياض محرز: هذا ما يسعدنا

نشر النجم الجزائري رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، صورة له وهو يقبل ميدالية المركز الأول في بث مباشر للجماهير الجزائرية، وعلق محرز أعلى الصورة قائلًا: ”هذا ما يسعدنا“.