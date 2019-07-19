مباراة الجزائر والسنغال.. اشتباكات بين لاعبي الفريقين عقب نهاية الشوط الأول (فيديو)

وقعت اشتباكات بالأيدي بين لاعبي الجزائر والسنغال، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين في نهائي كأس الأمم الأفريقية في كرة القدم على استاد القاهرة في مصر.

وشهدت المباراة عدة اشتباكات وتوترات بين اللاعبين، وصلت إلى ذروتها عقب إطلاق حكم المباراة صافرة نهاية الشوط الأول.

وسقط الحارس الثاني للجزائر على الأرض نتيجة تلك الاشتباكات، وتدخل الجهاز الطبي لإسعافه.

وتقدم الجزائري بغداد بونجاح مهاجم محاربي الصحراء بهدف لصالح منتخب بلاده في شباك السنغال، وأحرز هدفه في الدقيقة الأولى من تسديدة قوية اصطدمت بقدم ساني مدافع السنغال، وحوّلت اتجاهها إلى المرمى.